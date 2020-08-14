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Em clássico do interior paulista, Botafogo-SP enfrenta o Guarani na Série B

Partida que acontecerá no Estádio Santa Cruz repete o compromisso que reabriu os trabalhos dos dois clubes no último dia 23 de julho...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 10:54

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 10:54

Crédito: Divulgação
Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam no próximo sábado (15) às 11h em compromisso que traz certa nostalgia, principalmente, aos torcedores da equipe de Ribeirão Preto mesmo que tendo ainda de acompanhar a partida a distância.
Isso porque, no último dia 27 de julho, foi exatamente esse duelo que retomou os trabalhos do Pantera no Paulistão 2020 e evitou o iminente rebaixamento que se avizinhava no estadual.
Por outro lado, enquanto o Bugre sustentava a segunda posição do Grupo D e dependia só de um triunfo para seguir ao mata-mata, dois resultados negativos deixaram a equipe de Thiago Carpini pra trás em função, também, da ascensão do Corinthians.
Ausência de última hora do Botafogo frente ao Confiança por dores musculares, o meio-campista Naldo não foi confirmado pelo técnico Claudinei Oliveira. Além disso, mediante ao bom desempenho do lateral-direito Jefferson na função, não seria de todo surpreendente a ideia ser repetida no proximo jogo.
O Guarani, por sua vez, tem tido de lidar com a pressão que surge diante dos reveses acumulados após a retomada do futebol. Algo, inclusive, comentado em entrevista coletiva pelo zagueiro Didi que estreou diante do Cruzeiro na derrota por 3 a 2:
- Sabemos da pressão. Futebol é isso, é resultado. Quando o resultado positivo não vem, a cobrança vem também. Não tem como correr, se esconder. Como eu falei anteriormente, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que os resultados positivos vão vir.

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