Em Caxias do Sul, Juventude derrota o Guarani e volta ao G4 da Série B

Crédito: (Reprodução/Premiere

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude e Guarani entraram em campo na noite deste domingo (1º), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com o resultado final de 1 a 0, a equipe comandada por Pintado chegou aos 31 pontos, ocupando agora a 4ª colocação. Já a equipe de Felipe Conceição acabou estacionando na 13ª posição, com seus 21 pontos, dois a menos que o Figueirense, hoje primeiro time no Z4 com 19.O jogo

Com um início movimentado, o Juventude ofereceu perigo ao Guarani logo nos primeiros minutos. Após cruzamento de Igor, Rafael Silva segurou a bola para a chegada de Renato Cajá que finalizou para a boa defesa do goleiro Gabriel, porém na sequência o Bugre já tratou de responder com Renanzinho, que acabou pegando mal na bola depois passe rasteiro na área.

Até meados dos 20, o panorama do jogo manteve-se igual tendo o Juve mais em seu campo de ataque. No entanto, em uma das raras chegadas, a equipe do interior de São Paulo também não mantinha-se apenas na defensiva e, em uma nova tentativa, Marcelo Carné foi obrigado a fazer uma boa defesa na cabeçada de Romércio.

Após uma certa insistência por parte dos donos da casa, aos 23 minutos o placar foi inaugurado no Alfredo Jaconi. Em jogada iniciada em uma cobrança de escanteio, Wellington chegou a fazer o cabeceio, porém ao tentar cortar, Romércio, que já havia tentado abrir a contagem para os visitantes, acabou jogando contra a própria meta. 1 a 0.

Após o tento, o Juventude praticamente controlou mais ações até a reta final da etapa. Entretanto, na esperança de arrancar um empate, o Bugre ainda mandou no travessão do arqueiro rival com Júnior Todinho, sendo esse o lance de maior perigo antes da arbitragem mandar os dois times para os vestiários.

Na volta para o segundo tempo, sem nenhuma substituição feita pelos técnicos, foi o Guarani quem iniciou melhor. Em uma nova investida, outra vez a equipe de Conceição acertou a trave de Carné com Lucas Crispim, para lamentação do atleta.

Porém aos poucos o Juventude foi melhorando novamente, aparecendo com mais frequência na área adversária. Na primeira chance com Breno Lopes, por muito pouco a bola não entrou e, na segunda, Rafael Silva, após tabelar com Eltinho, acabou batendo muito próximo da trave assustando Gabriel.

Passado alguns minutos, além de trocas feitas por Felipe Conceição e Pintado, o jogo passou a ficar muito equilibrado até meados dos 40 minutos. Atrás no placar, o Guarani seguia na expectativa de encontrar seu tento até conseguiu marcar, mas acabou não valendo já que a arbitragem acabou pegando um impedimento no lance.