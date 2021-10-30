Em casa na Arena do Grêmio, Palmeiras defende invencibilidade de seis jogos no estádio

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (31), no estádio em que o Alviverde tem tido bom desempenho. São seis partidas consecutivas de invencibilidade na casa do rival e, na última visita, venceu na partida de ida da Copa do Brasil, encaminhando o título que se consolidou no Allianz Parque.

O Alviverde esteve nove vezes no novo estádio gremista e está invicto desde 2017. São quatro vitórias e dois empates desde então. No geral, são quatro vitórias, três empates e somente duas derrotas, em 2015 e 2016, respectivamente.

São dez gols marcados e somente cinco sofridos. Titular absoluto de Abel Ferreira, Dudu é o artilheiro do Palmeiras na Arena do Grêmio, com três gols marcados. Willian vem logo na sequência com dois e do atual elenco já marcaram no estádio: Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gustavo Gómez.Grêmio e Palmeiras se enfrentaram no local por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Palmeiras triunfou pelas três competições e retorna a Porto Alegre embalado por uma série de três vitórias consecutivas no Brasileirão. Além do bom desempenho na Arena, o Verdão conta ainda com um bom aproveitamento como visitante na temporada de 2021.

Por outro lado, os donos da casa estão na zona de rebaixamento e têm desfalques para o confronto deste domingo (31), às 16h (horário de Brasília).Grêmio x Palmeiras na Arena: