Em casa, Fred se empolga em vitória do Fluminense sobre o Flamengo e elogia John Kennedy: 'Normal'

Desfalque do Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, Fred não entrou em campo neste sábado. No entanto, o centroavante acompanhou a partida em casa e se empolgou com a atuação dos companheiros em campo. O camisa 9 está em tratamento no departamento médico após lesionar o dedo do pé esquerdo.Nas redes sociais, Fred comparou John Kennedy, que marcou dois gols, com o ídolo tricolor Assis, conhecido como 'carrasco do Flamengo'. Após o terceiro gol, de Abel Hernández, o atacante comemorou a vitória do Fluminense. Ainda em recuperação, o capitão ainda não tem previsão para o retorno aos gramados.