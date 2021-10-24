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Em casa, Fred se empolga em vitória do Fluminense sobre o Flamengo e elogia John Kennedy: 'Normal'

Atacante comparou John Kennedy com Assis, ídolo tricolor, e celebrou terceiro gol, de Abel Hernández; Fluminense chega aos 39 pontos com o resultado...
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Publicado em 

23 out 2021 às 22:53

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 22:53

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Desfalque do Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, Fred não entrou em campo neste sábado. No entanto, o centroavante acompanhou a partida em casa e se empolgou com a atuação dos companheiros em campo. O camisa 9 está em tratamento no departamento médico após lesionar o dedo do pé esquerdo.Nas redes sociais, Fred comparou John Kennedy, que marcou dois gols, com o ídolo tricolor Assis, conhecido como 'carrasco do Flamengo'. Após o terceiro gol, de Abel Hernández, o atacante comemorou a vitória do Fluminense. Ainda em recuperação, o capitão ainda não tem previsão para o retorno aos gramados.

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