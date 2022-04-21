Em casa? Com quase 30 mil pessoas, torcida do Botafogo bota bom público em Brasília pela Copa do Brasil

A ansiedade pelo duelo era tanta - o Botafogo não atuava em Brasília desde 2019 - que o Mané Garrincha tinha longas filas para a entrada de torcedores três horas antes do apito inicial. Deu certo: a equipe de Luís Castro dominou a partida do início ao fim e contou com o apoio vindo das arquibancadas.

> 'Poder viver esse momento é grandioso': Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil​O Glorioso traz para o Rio de Janeiro uma boa vantagem para o segundo jogo, que será no próximo dia 12. Com isso, a promessa deve ser de casa cheia, no Nilton Santos, já que os botafoguenses estão empolgados com o time.