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Em casa? Com quase 30 mil pessoas, torcida do Botafogo bota bom público em Brasília pela Copa do Brasil

Alvinegro venceu Ceilândia no Mané Garrincha e traz vantagem para o Rio de Janeiro; nas arquibancadas, festas dos torcedores foi exaltada...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 00:04

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 00:04

A ansiedade pelo duelo era tanta - o Botafogo não atuava em Brasília desde 2019 - que o Mané Garrincha tinha longas filas para a entrada de torcedores três horas antes do apito inicial. Deu certo: a equipe de Luís Castro dominou a partida do início ao fim e contou com o apoio vindo das arquibancadas.
> 'Poder viver esse momento é grandioso': Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil​O Glorioso traz para o Rio de Janeiro uma boa vantagem para o segundo jogo, que será no próximo dia 12. Com isso, a promessa deve ser de casa cheia, no Nilton Santos, já que os botafoguenses estão empolgados com o time.
No próximo domingo, o Alvinegro joga pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, às 18h30, no Antônio Accioly.

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