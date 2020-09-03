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Em carta, Carlos Augusto se despede do Corinthians: ‘Sempre na torcida’

Lateral-esquerdo foi contratado e já anunciado pelo Monza, da Itália, que disputa a segunda divisão do país. O jogador fez questão de se despedir de seu clube formador...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 14:19
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após ser negociado com o Monza, que disputa a segunda divisão da Itália, o lateral-esquerdo Carlos Augusto se despediu do Corinthians, nesta quinta-feira, por meio de uma carta, que conta a sua longa trajetória de quase dez anos no clube. No texto, ele lamentou que essa história teve de ser interrompida, mas prometeu continuar na torcida e retornar em algum momento.- Eu lembro de cada detalhe da minha chegada ao Corinthians. E olha que faz tempo. Era agosto de 2011, há mais de nove anos. Se fosse um clube normal, já seria natural ter tanto envolvimento e carinho. Foram anos e anos, muitas histórias, muitas conquistas. Mas é o Corinthians. E todos sabem que o Corinthians não é um clube normal. É um gigante que tem vida própria e faz parte da vida de milhões. Minha história no Timão teve que ser interrompida agora, mas desejo do fundo do meu coração que um dia eu volte. E fico extremamente feliz por ter me entregado ao máximo, ter feito tudo da maneira correta - diz um trecho da carta enviada pela assessoria do jogador.Carlos teve 40% de seus direitos vendidos por 4 milhões de euros, enquanto o Timão ficou com 60% em caso de venda futura. O jovem de 21 anos assinou um contrato de quatro temporadas, já foi anunciado e será apresentado ainda neste mês, quando a janela de transferências foi aberta no país europeu.
- Saio satisfeito em saber que tudo que o Corinthians fez por mim foi retribuído. Deixar o clube, em uma negociação transparente que eu sei que rendeu frutos ao Corinthians, é de um orgulho também gigante para mim. Agradeço cada funcionário que me ajudou, cada companheiro de clube que me orientou e cada torcedor que vibrou com minhas conquistas no Corinthians.
Em seu momento "torcedor à distância", já na Europa, Carlos comemorou a vitória do time sobre o Goiás, por 2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão-2020. Ele parabenizou os companheiros e desejou força na caminhada do clube.
Agora, aqui da Europa, me torno oficialmente mais um torcedor no banco de loucos. E comecei bem. Parabéns pela vitória ontem em cima do Goiás, rapaziada. Sigam firmes, estarei sempre na torcida! E VAI CORINTHIANS! Com muito amor, respeito e gratidão, Carlos Augusto - finalizou o lateral.
Carlos Augusto chegou ao profissional do Corinthians em 2018, atuou em 41 partidas e marcou um gol. Em seu currículo está o título paulista de 2019.

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