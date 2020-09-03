Em carta, Carlos Augusto se despede do Corinthians: ‘Sempre na torcida’

Após ser negociado com o Monza, que disputa a segunda divisão da Itália, o lateral-esquerdo Carlos Augusto se despediu do Corinthians, nesta quinta-feira, por meio de uma carta, que conta a sua longa trajetória de quase dez anos no clube. No texto, ele lamentou que essa história teve de ser interrompida, mas prometeu continuar na torcida e retornar em algum momento.- Eu lembro de cada detalhe da minha chegada ao Corinthians. E olha que faz tempo. Era agosto de 2011, há mais de nove anos. Se fosse um clube normal, já seria natural ter tanto envolvimento e carinho. Foram anos e anos, muitas histórias, muitas conquistas. Mas é o Corinthians. E todos sabem que o Corinthians não é um clube normal. É um gigante que tem vida própria e faz parte da vida de milhões. Minha história no Timão teve que ser interrompida agora, mas desejo do fundo do meu coração que um dia eu volte. E fico extremamente feliz por ter me entregado ao máximo, ter feito tudo da maneira correta - diz um trecho da carta enviada pela assessoria do jogador.Carlos teve 40% de seus direitos vendidos por 4 milhões de euros, enquanto o Timão ficou com 60% em caso de venda futura. O jovem de 21 anos assinou um contrato de quatro temporadas, já foi anunciado e será apresentado ainda neste mês, quando a janela de transferências foi aberta no país europeu.