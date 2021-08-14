Em Campinas, Ponte Preta vence e afunda o Confiança no Z-4

Motivada pela vitória diante o Londrina, na última quarta-feira, a Ponte Preta voltou a conquistar mais um feito no Moisés Lucarelli, agora pela 18ª rodada, na tarde deste sábado. Em dia iluminado, Fessin, que além de ter marcado dois, e ainda ter sofrido um pênalti na etapa final, ajudou a equipe da casa a derrotar o Confiança, por 4 a 2, afastando-se ainda mais do Z-4.
Com o resultado, o time comandado pro Gilson Kleina chegou aos 19 pontos pulando para a 14ª colocação. Já o time treinador por Zé Carlos Leal, por conta de mais um revés, acabou estacionando em 18º lugar com seus 13 pontos.
Fazendo valer o fator casa, a equipe da Ponte Preta não quis saber de dar espaços ao time do Confiança e foi pra cima. Com isso, logo na primeira descida ao seu campo de ataque, aos 5 minutos, Moisés cruzou rasteiro para Fessin, sem marcação, mandar para o fundo das redes.
Na sequência, outra vez ele Fessin, agora aos 9, ampliou para a Macaca. Em jogada parecida, Niltinho mandou a bola na área, fazendo com que o atacante conseguisse antecipar-se à marcação de Marcelinho fazendo seu segundo gol no jogo. Ponte 2 a 0.
LEI DO EX FUNCIONA
Em desvantagem no marcador, foi a vez do Dragão ir pra cima. Entretanto, mesmo com duas boas chances de Daniel Penha e Willians Santana, a equipe de Zé Carlos Leal acabou desperdiçando a chance de reagir no jogo.
Com o tempo passando, até meados dos 35, a Ponte era quem pressionava mais. Porém, assim como foi com o adversário, perdeu oportunidades com Moisés e Rodrigão já que o goleiro Michael conseguiu fazer a defesa, dando a deixa para João Paulo, que já vestiu a camisa do clube de Campinas, em cobrança de falta, mandar no ângulo de Ivan descontando no placar: 2 a 1.
MANDANTES VOLTAM A MARCAR
Na volta para a segunda etapa, os dois treinadores optaram por mudar um pouco seus esquemas iniciais. Mesmo com o Dragão motivado a tentar encontrar o gol de empate, quem conseguiu chegar a mais um tento foi a eqipe de Kleina.
Após nova jogada de Fessin, que não dava um minuto de sossegado para a defesa rival, o atacante acabou sendo derrubado na área por Marcelinho, com a arbitragem marcando pênalti no lance. Na cobrança, Moisés deslocou o goleiro Michael para fazer 3 a 1.
LEI DO EX- PARTE II, MAS PONTE FECHA A CONTA
Voltando a perder por dois de diferença, João Paulo, outra vez, apareceu para deixar o dele. Agora aos 31, também em cobrança de falta, bateu forte com a barreira abrindo e surpreendendo o goleiro Ivan. Confiança tentava voltar ao jogo com 3 a 2 no placar.
Vendo o tempo passar, os treinadores outra vez optaram por recuar aos seus suplentes. Em uma reta final com muita emoção, com direito a Nirley sendo expulso, o clube de Sergipe acabou não tendo forças para encontrar o tento de empate, dando a deixa para João Veras, aos 49, fechar a conta após cruzamento de Iago, fazendo 4 a 2 com vitória da Ponte.
FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 4x2 CONFIANÇA
Data e horário: 14/08/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (CBF-MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (CBF-MG) e Leonardo Henrique Pereira (CBF-MG)
Cartões Amarelos: João Paulo, 16'/1ºT; Nirley, 38'/2ºT; Nirley, 41'/2ºT; Hernane, 41'/2ºT; André Luiz, 42'/2ºT; Douglas Mendes, 51'/2ºT
Cartões Vermelhos: Nirley, 41'/2ºT
Gols: Fessin, 5'/1ºT (1-0); Fessin, 9'/1ºT (2-0); João Paulo, 39'/1ºT (2-1); Moisés, 17'/2ºT (3-1); João Paulo, 31'/2ºT (3-2); João Veras, 49'/2ºT (4-2)
PONTE PRETA: Ivan; Kevin, Thiago Lopes, Cleyton e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior, no intervalo) e Fessin (Léo Naldi, 23'/2ºT); Niltinho (Richard, aos 23'/2ºT), Rodrigão (João Veras, aos 35'/2ºT) e Moisés (Iago, aos 35'/2ºT).(Técnico: Gilson Kleina)
CONFIANÇA: Michael; Marcelinho (Álvaro, aos 20'/2ºT), Nirley, Bruno Nery e João Paulo; Serginho, Jhemerson (Robinho, no intervalo) e Rafael Vila; Daniel Penha, Willians Santana (Hernane, aos 12'/2ºT) e Ítalo (Luidy, no intervalo).(Técnico: Zé Carlos Leal)