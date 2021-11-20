Em busca do tri da Libertadores, Palmeiras viaja na próxima quarta-feira a Montevidéu

O Palmeiras viajará a Montevidéu, no Uruguai, na próxima quarta-feira (24), em busca do tricampeonato da Libertadores. Campeão da última edição, o time enfrenta o Flamengo na grande final dessa temporada.O último treino do clube na Academia de Futebol está marcado para a manhã de quarta, já que às 15h (de Brasília) a delegação alviverde embarca para a capital uruguaia, com previsão de chegada às 17h50 (de Brasília).

Na quinta-feira (25) pela tarde, a comissão técnica comandará o primeiro treinamento em solo uruguaio, no Estádio Gran Parque Central, do Nacional-URU.No dia seguinte, as atividades do clube estão previstas para o mesmo período de quinta. A diferença é que, antes do treino, será realizado o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, palco da decisão. Além disso, Abel Ferreira concederá uma coletiva de imprensa ao lado de algum jogador do Verdão, que ainda será selecionado.

A final do torneio continental acontece às 17h (de Brasília) do sábado (27). O Palmeiras ainda vai a campo duas vezes antes de decidir o título da Libertadores - enfrenta Fortaleza e Atlético-MG respectivamente pelo Brasileirão.

O duelo contra o time cearense acontece neste sábado (20) às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela trigésima quarta rodada do Brasileirão.