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Em busca do Tri: confira onde será transmitido cada jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

Estreia do Rubro-Negro na competição, diante do Vélez Sarsfield (ARG), será transmitida na TV aberta, pelo SBT, e na TV fechada, pelo Fox Sports...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 17:05
Crédito: AFP
A oito dias de estrear na Libertadores, o Flamengo conheceu a tabela detalhada de todas as seis rodadas na fase de grupos da competição. Além das datas e dos horários, a Conmebol também divulgou onde cada partida do Rubro-Negro no torneio continental será transmitida.
+ Flamengo colou no Palmeiras: confira o ranking de maiores campeões nacionais do BrasilVale lembrar que, no sorteio realizado na última sexta-feira, o Flamengo caiu no Grupo G da Libertadores, junto com LDU (EQU), Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHI).
Ao todo, três partidas do Flamengo serão transmitidas na TV aberta, todas pelo canal SBT, detentor dos direitos de transmissão desde a última edição. Já na TV fechada, o Grupo Disney ficará com três jogos e a Conmebol TV com dois. Por fim, haverá um confronto transmitido de forma gratuita pelo Facebook.
1ª rodada - terça-feira, 20/04, 21h30 - Vélez Sarsfield x Flamengo (Fox Sports e SBT)2ª rodada - terça-feira, 27/04, 19h15 - Flamengo x Unión La Calera (Fox Sports)3ª rodada - terça-feira, 04/05, 21h30 - LDU x Flamengo (Conmebol TV e SBT)4ª rodada - terça-feira, 11/05, 21h30 - Unión La Calera x Flamengo (Conmebol TV e SBT)5ª rodada - quarta-feira, 19/05, 21h - Flamengo x LDU (Fox Sports)6ª rodada - quinta-feira, 27/05, 21h - Flamengo x Vélez Sarsfield (Facebook)
+ Participações, momento atual e destaques: o raio-x dos adversários do Flamengo na Libertadores 2021
Antes da estreia na Libertadores contra o Vélez, o Flamengo ainda tem dois compromissos pela Taça Guanabara. Nesta quarta-feira, o adversário será o Vasco, pela nona rodada do Estadual. Em seguida, no sábado, o Rubro-Negro terá pela frente a Portuguesa.

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