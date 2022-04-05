Em busca do bi! Corinthians inicia Libertadores com desafio nas alturas

2012 foi um dos anos mais emblemáticos na história do Corinthians. A conquista da Libertadores da América, com todos os contornos dramáticos, desde a defesa milagrosa de Cássio contra Diego Souza, até Romarinho calando a Bombonera, estará sempre marcada na história de um clube. Agora, 10 anos depois, o Timão quer sentir novamente o sabor da glória eterna.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia

A missão não será fácil. Logo no primeiro jogo, o time do Parque São Jorge vai enfrentar o Always Ready, da Bolívia. Contudo, o grande desafio na estreia será lidar com os mais de 3.600 metros de altitude da cidade de La Paz, onde está sediado o estádio Hernando Siles, local da partida desta terça-feira, às 21h30.

A equipe boliviana possui nomes conhecidos da torcida brasileira, como Chumacero (ex-Sport), Cristaldo (ex-Palmeiras) e Kelvin (ex-Botafogo, Palmeiras e São Paulo), mas também dos corintianos. Arce, aquele que esteve no time do Corinthians rebaixado para a Série B em 2007, é um dos líderes do elenco alvirrubro.

No entanto, a troca recente no comando técnico do Always Ready e os resultados negativos no campeonato nacional são indícios que o obstáculo maior para Vítor Pereira será montar uma estratégia para o time suportar os 90 minutos na altitude.

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Por isso, o técnico português deve promover mudanças na equipe titular do Timão. Maycon, recém-contratado, foi relacionado e poderá fazer sua reestreia pelo clube. Por outro lado, alguns medalhões como Paulinho, que não vem rendendo, podem iniciar no banco de reservas.

Todas as movimentações do Corinthians nos últimos meses, desde contratar jogadores com um perfil técnico acima da média, com cancha e experiência, até a chegada de um treinador durante o começo da temporada, foram pensadas para a Libertadores, grande objetivo do clube na temporada.

Portanto, a partida contra o Always Ready será importante para ver se o elenco alvinegro está pronto para lidar com a expectativa dos torcedores, e se os jogadores são capazes de superar uma das diversas armadilhas que uma competição como essa oferece.