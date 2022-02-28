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Em busca de um camisa 9, Palmeiras agora vai atrás de argentino de 21 anos do Lanús

Diante da recusa do Flamengo em abrir negociações por Pedro, Verdão aposta
em José Manuel López, revelação do país vizinho ...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 20:27
Após tentar dar uma cartada final por Pedro, mas esbarrar na recusa do rival Flamengo em abrir negociações pelo jogador, o Palmeiras tem um novo alvo para sua camisa 9: o argentino José Manuel López, de 21 anos, do Lanús.O LANCE! apurou que López foi descoberto pelo departamento de análise do Palmeiras. Com 19 gols marcados em 44 partidas disputadas pelo clube argentino, o centroavante tem quatro tentos em quatro jogos nesta temporada.
López é tratado como joia pela imprensa argentina, que o vê como certo no futebol europeu em alguns anos.
Sites especializados em avaliação de jogadores apontam que o seu valor estimado é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46,3 mi). Mas o Lanús pode subir a pedida. López é o sexto jogador mais valorizado da primeira divisão argentina e o mais caro do atual plantel do clube grená, que vem se firmando como revelador de talentos no país vizinho.
O preço atende os parâmetros especulados pela presidente alviverde Leila Pereira, que desautorizou o gasto excessivo por parte do clube pela contratação de um nome para a posição, cujo pedido de reforço por parte do técnico Abel Ferreira vem desde o ano passado.
Uma opção de pouca idade também se torna preferível, visto que o Verdão quer ganhar com a revenda depois.
Segundo pessoas ligadas à diretoria alviverde, o Palmeiras apenas consultou o Lanús se eles estariam interessados em abrir negociação. Com a resposta positiva, uma proposta deve ser formalizada ainda nesta semana.
A posição, uma carência do elenco para o comandante português, se tornará ainda mais precária em breve. Deyverson, heroi do bi da Copa Libertadores, tem contrato até junho e não deve ter o vínculo renovado. O próprio Abel revelou que já foi recebida uma proposta por Rafael Navarro, recém-chegado do Botafogo, que não agradou.
A ideia do Verdão é contratar pelo menos duas peças para a posição, que deve ganhar o reforço do garoto Endrick em julho, completará 16 anos e enfim assinará seu primeiro contrato profissional e será integrado ao elenco.
Crédito: (Foto:Reprodução/Instagram

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