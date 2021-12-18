Em busca de título inédito, Palmeiras conhece grupo na Copinha

Em janeiro, o Palmeiras vai em busca de um título inédito em sua história, sendo este o da Copinha. A equipe, na última sexta-feira (17), conheceu os adversários que terá na fase de grupos da competição.Deste modo, o Alviverde terá pela frente o Água Santa, o Real Ariquemes-RO e o Assu-RN. As partidas serão disputadas no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.