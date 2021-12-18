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futebol

Em busca de título inédito, Palmeiras conhece grupo na Copinha

Verdão tentará conquistar a competição pela primeira vez em sua história...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 08:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 08:00

Em janeiro, o Palmeiras vai em busca de um título inédito em sua história, sendo este o da Copinha. A equipe, na última sexta-feira (17), conheceu os adversários que terá na fase de grupos da competição.Deste modo, o Alviverde terá pela frente o Água Santa, o Real Ariquemes-RO e o Assu-RN. As partidas serão disputadas no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.
A equipe entrará em campo pela primeira vez no dia 5 de janeiro, às 15h15 (de Brasília), contra o Assu-RN. A partida terá transmissão do SporTV.Confira a tabela do Palmeiras da fase de grupos:
Palmeiras x Assu-RN - 5 de janeiro, às 15h15 (de Brasília)Real Ariquemes-RN x Palmeiras - 8 de janeiro, às 11h (de Brasília)Água Santa x Palmeiras - 11 de janeiro, às 15h15 (de Brasília)
Crédito: (Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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