Em busca de título inédito, Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer nesta quarta

Crédito: Rodrigo Ferreira

A fase final do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer será realizada nesta semana, de 18 a 22 de novembro, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Vice-campeão em 2019, o Flamengo tenta seu primeiro título da competição, menos de um mês após o início de trabalho da nova gestão, após um hiato fora da modalidade.A equipe comandada pelo técnico Paulo Gil conta com vários destaques do Beach Soccer mundial, como Antônio Bernardo, Filipe e Rodrigo, que disputaram a Copa do Mundo no ano passado pela Seleção Brasileira. Além deles, o espanhol Llorenç Gomez, melhor do mundo em 2018, também está de volta ao Rubro-Negro. Um dos três melhores jogadores do mundo em 2019, o pivô Rodrigo falou sobre a expectativa para a competição.

- Estamos preparados para essa etapa final do Brasileiro. Realmente, esse período de pandemia atrapalhou e nos deu um tempo menor de preparação, mas isso aconteceu com todos os clubes. Fico muito feliz em vestir a camisa do Flamengo e representar esse clube maravilhoso. Temos uma equipe muito forte e vamos dar o nosso melhor a cada jogo para conquistar esse título.

Por conta da pandemia da Covid-19, a competição precisou ser reformulada e terá menos fases do que havia sido anunciada no início do ano. Na fase final, o Flamengo está no Grupo D, junto com Luziânia (DF), Sampaio Corrêa (MA) e Murici (AL).