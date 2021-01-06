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Em busca de regularidade: Vasco não tem duas vitórias seguidas desde o início da Era Ramon Menezes

Treinador comandou sequência que chegou a cinco triunfos seguidos logo que assumiu, mas o Cruz-Maltino, mesmo sem ele, degringolou ladeira abaixo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 08:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Vasco trabalha para tentar fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
A 17ª posição no Campeonato Brasileiro evidencia que o Vasco tem mais pontos fracos do que fortes nessa altura da competição. Nesta terça-feira, o lateral-direito Léo Matos afirmou que o que falta ao time é regularidade. E ele está certo. Desde a Era Ramon Menezes, ou seja, antes da chegada do atual titular, o time não vence dois jogos seguidos.Os cinco primeiros jogos de Ramon no comando da equipe foram vitórias. Duas pelo Campeonato Carioca e três pelo Brasileirão. Tal sequência se deu entre o final de junho e 20 de agosto. A partir de então vieram um empate, a classificação na Copa do Brasil sobre o Goiás e a irregularidade que se agravaria em outubro.
Naquele mês ocorreram cinco derrotas seguidas. Resultados obtidos tendo Ramon, Alexandre Grasseli e Ricardo Sá Pinto na área técnica. O português chegou a comandar uma série de uma vitória mais dois empates e outra de uma vitória e três empates. No máximo. A irregularidade dá mesmo o tom do Vasco na temporada que entra na reta final.
- No meu ponto de vista, vínhamos numa evolução. Precisávamos melhorar posse de bola, trocar mais passe, fazer o adversário correr mais. Valorizar nossa posse de bola. Mas, no meu ponto de vista, temos que melhorar bastante a regularidade - observou Léo Matos, emendando:
- Fizemos um jogo nota 8 contra o Santos. Fomos incisivos, obtivemos aquela vitória em casa e, depois, fomos para Curitiba e fizemos um jogo tão ruim como aquele. Temos que lembrar o que fizemos de bom e repetir. A quantidade de jogos, agora, não permite montanha russa. Qualidade e comprometimento temos. A partir disso, com regularidade, vamos conseguir sequências, por exemplo, de duas vitórias e um empate - projetou o lateral.
Resta pôr em prática.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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