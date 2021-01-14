Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em busca de regularidade, Rogério Ceni chega a 30 jogadores utilizados em 12 jogos pelo Flamengo
futebol

Em busca de regularidade, Rogério Ceni chega a 30 jogadores utilizados em 12 jogos pelo Flamengo

Em momento conturbado no comando do Rubro-Negro, técnico só não deu oportunidade a três atletas do elenco: Gabriel Batista, Noga e Ramon...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Há dois meses no comando do Flamengo, Rogério Ceni já encara uma turbulência pelos maus resultados recentes. Após 12 partidas, o treinador tem um aproveitamento de apenas 44,4% e busca alcançar uma regularidade no trabalho. Diante desse cenário, um fato chama atenção: 30 jogadores diferentes já receberam oportunidade e entraram em campo com o técnico.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021Dos jogadores à disposição e que foram utilizados por Domènec Torrent, apenas três não ainda foram escalados pelo treinador:
- Gabriel Bastista, goleiro, que foi relacionado em duas partidas- Gabriel Noga, zagueiro, que ficou no banco em três partidas- Ramon, lateral-esquerdo, que foi relacionado em cinco partidas
Como não vêm sendo utilizados na equipe principal e ainda têm idade para jogar no sub-20, Noga e Ramon desceram para disputar as últimas partidas do Campeonato Brasileiro da categoria. Gabriel Batista, por sua vez, segue apenas treinando e não atua desde a vitória sobre o Fluminense, em 9 de setembro.
Até agora, apenas dois atletas foram titulares em todos os duelos com Rogério Ceni: o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. Essa lista, no entanto, está prestes a diminuir, uma vez que Gerson levou o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e cumprirá suspensão automática na próxima rodada, contra o Goiás.
+ Flamengo de Rogério Ceni terá que driblar turbulência com formação inédita no meio-campoSeja por lesões, suspensões ou opção técnica, Rogério Ceni repetiu a escalação apenas em uma oportunidade: nas vitórias sobre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas, o Flamengo iniciou com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
No restante das partidas, o treinador realizou pelo menos uma alteração em relação à escalação anterior. Além de Gerson e Bruno Henrique, destacam-se pelo número de jogos: Willian Arão (10), Arrascaeta (12), Everton Ribeiro (10) e Vitinho (11).
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
Veja os 30 jogadores utilizados por Rogério Ceni, além de quantos jogos e minutos cada um deles atuou com o técnico:GOLEIROS:- Diego Alves - 8 jogos (686 minutos)- Hugo Souza - 4 jogos (304 minutos)- César - 1 jogo (90 minutos)
LATERAIS:- Isla - 8 jogos (649 minutos)- Filipe Luís - 7 jogos (627 minutos)- Renê - 7 jogos (543 minutos)- Matheuzinho - 5 jogos (279 minutos)- João Lucas - 1 jogo (45 minutos)ZAGUEIROS:- Rodrigo Caio - 7 jogos (603 minutos)- Gustavo Henrique - 6 jogos (359 minutos)- Léo Pereira - 5 jogos (436 minutos)- Natan - 5 jogos (385 minutos)- Thuler - 3 jogos (237 minutos)
VOLANTES:- Gerson - 12 jogos (1.040 minutos)- Willian Arão - 10 jogos (882 minutos)- João Gomes - 4 jogos (208 minutos)- Thiago Maia - 2 jogos (82 minutos)MEIAS: - Arrascaeta - 12 jogos (891 minutos)- Everton Ribeiro - 10 jogos (773 minutos)- Diego Ribas - 7 jogos (100 minutos)- Pepê - 4 jogos (36 minutos)ATACANTES:- Bruno Henrique - 12 jogos (1.041 minutos)- Vitinho - 11 jogos (513 minutos)- Gabigol - 7 jogos (396 minutos)- Pedro - 7 jogos (347 minutos)- Michael - 6 jogos (132 minutos)- Pedro Rocha - 4 jogos (28 minutos)- Rodrigo Muniz - 3 jogos (13 minutos)- Lázaro - 2 jogos (22 minutos)- Lincoln - 2 jogos (19 minutos)
* estagiário sob a supervisão de Aigor Ojêda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados