Em busca de 'protagonismo', Vasco tem jogadores que já foram e outros que buscam destaque individual

Crédito: Elenco do Vasco sofreu mudanças da última temporada para a atual (Rafael Ribeiro / Vasco

Depois de vencer o maior rival e atual bicampeão brasileira, da forma como o fez, o Vasco se colocou em evidência no cenário da Série B. E para o técnico do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo, o time precisa mesmo ser protagonista da competição. E, para tanto, conta com jogadores que são protagonistas, que já foram e querem voltar a ser e alguns que ainda buscam o destaque individual na carreira.- O Vasco tem que entrar como protagonista, começar forte e entrar no G4 para não sair mais. Estamos aproveitando essa semana aberta para preparar os jogadores - afirmou Marcelo Cabo, em entrevista ao canal de televisão por assinatura Sportv.

No elenco atual, Vanderlei já foi destaque na época de Santos, Leandro Castan vem sendo capitão da equipe há anos e Cano é soberano como artilheiro. Alguns como Ernando, Romulo, Zeca, Marquinhos Gabriel e Morato, mesmo que importantes ao longo das respectivas carreiras, alternaram. Destes, o camisa 10, neste início de trajetória, já chamou atenção com atuação de destaque no Clássico dos Milhões.

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- Estou num momento de adaptação. Estou no clube há pouco tempo e ainda tenho muito para evoluir dentro de campo. As duas semanas que tivemos para trabalhar têm sido importantes para todos nós nos conhecermos melhor. Fazia tempo que não via um ambiente tão leve, bom de trabalho. É uma reconstrução, tem muita coisa para melhorar, mas está todo mundo otimista com o que estamos fazendo - analisou Morato ao site oficial do clube.