Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em busca de 'protagonismo', Vasco tem jogadores que já foram e outros que buscam destaque individual
futebol

Em busca de 'protagonismo', Vasco tem jogadores que já foram e outros que buscam destaque individual

Elenco atual do Cruz-Maltino tem atletas com diferentes trajetórias na carreira. Marcelo Cabo afirmou que o time precisa ser uma referência positiva desde o início da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 07:30

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Elenco do Vasco sofreu mudanças da última temporada para a atual (Rafael Ribeiro / Vasco
Depois de vencer o maior rival e atual bicampeão brasileira, da forma como o fez, o Vasco se colocou em evidência no cenário da Série B. E para o técnico do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo, o time precisa mesmo ser protagonista da competição. E, para tanto, conta com jogadores que são protagonistas, que já foram e querem voltar a ser e alguns que ainda buscam o destaque individual na carreira.- O Vasco tem que entrar como protagonista, começar forte e entrar no G4 para não sair mais. Estamos aproveitando essa semana aberta para preparar os jogadores - afirmou Marcelo Cabo, em entrevista ao canal de televisão por assinatura Sportv.
No elenco atual, Vanderlei já foi destaque na época de Santos, Leandro Castan vem sendo capitão da equipe há anos e Cano é soberano como artilheiro. Alguns como Ernando, Romulo, Zeca, Marquinhos Gabriel e Morato, mesmo que importantes ao longo das respectivas carreiras, alternaram. Destes, o camisa 10, neste início de trajetória, já chamou atenção com atuação de destaque no Clássico dos Milhões.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Estou num momento de adaptação. Estou no clube há pouco tempo e ainda tenho muito para evoluir dentro de campo. As duas semanas que tivemos para trabalhar têm sido importantes para todos nós nos conhecermos melhor. Fazia tempo que não via um ambiente tão leve, bom de trabalho. É uma reconstrução, tem muita coisa para melhorar, mas está todo mundo otimista com o que estamos fazendo - analisou Morato ao site oficial do clube.
Dentre os jogadores revelados em São Januário, Talles Magno é o que já teve mais evidência, mas Gabriel Pec é quem vem chamando mais atenção. O desafio é ser consistente como protagonista e fazer, coletivamente, o time se tornar protagonista da Série B. Independentemente da idade de cada jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados