Em busca de centroavante para 2022, Fluminense faz sondagens por Cano, ex-Vasco, e Gilberto, do Bahia

O Fluminense vai ao mercado em busca de um centroavante para 2022. Com a aposentadoria de Fred prevista para julho, ao fim de seu contrato, o clube quer investir em um nome de peso e estuda possibilidades, mas tem duas alternativas já no radar: o argentino Germán Cano, que não fica no Vasco, e Gilberto, em fim de contrato com o Bahia e carrasco da derrota tricolor na Arena Fonte Nova.

A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que o Flu fez contato com o estafe de Cano para sondar a situação. O argentino de 33 anos marcou 43 gols em dois anos no Vasco e já esteve nos planos do Tricolor no início da temporada. O time das Laranjeiras tem concorrência, mas aposta, além da possibilidade de disputar a Libertadores, na adaptação do atleta ao Rio de Janeiro.

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Gilberto também já esteve nos planos do Fluminense e, aos 32 anos, marcou 83 gols em quatro temporadas no Bahia. Ele está no último mês de contrato, mas ainda aguarda a definição da situação do clube na luta contra o rebaixamento para resolver uma renovação ou negociar a saída. Como está valorizado, o Flu sabe que a chegada do centroavante é difícil. A sondagem da situação do jogador foi noticiada pelo site "NetFlu".

Atualmente, além de Fred, o Fluminense conta com o jovem John Kennedy para a posição, além de Abel Hernández e Raúl Bobadilla, que tem contrato apenas até o fim deste ano e não devem permanecer. Os dois não renderam o que era esperado. O uruguaio fica livre no mercado após assinar sem custos com cláusula de renovação para 2022. Já o argentino naturalizado paraguaio pertence ao Guaraní (PAR) e estava emprestado com opção de compra com valor fixado.