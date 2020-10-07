Em busca da regularidade no Campeonato Brasileiro, Fluminense encara o lanterna Goiás

Crédito: Fluminense visita o Goiás em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com muitos desfalques, o Fluminense visitará o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, às 20h30, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da regularidade, o Tricolor das Laranjeiras, que tem 18 pontos, tenta se aproximar do G6 da competição contra o atual lanterna, que soma apenas nove.

Para isso, é necessário corrigir erros recorrentes, que tem tirado pontos importantes ao longo do campeonato. No clássico de domingo, o time abriu o placar contra o Botafogo, mas recuou na etapa final e finalizou apenas duas vezes contra dez do adversário. A equipe só voltou a atacar de maneira efetiva após o gol de Caio Alexandre, mas não teve força para vencer.

Sendo assim, o time de Odair Hellmann voltou a oscilar dentro de uma mesma partida e deixou escapar pontos preciosos. Em determinados momentos, o Flu é intenso e efetivo, em outros recua e torna-se apático e improdutivo. Outros problemas que necessitam ser corrigidos pelo comandante tricolor são os espaços deixados nas costas dos laterais e a dificuldade da defesa nas bolas cruzadas na área.Essa dificuldade foi acentuada no domingo, quando no segundo tempo o Botafogo levou muito perigo em cruzamentos, com a defesa não conseguindo cortar e Muriel tendo que salvar o time. Em seguida, por opção de Odair, Yago Felipe entrou no lugar de Fernando Pacheco, e a equipe perdeu velocidade nos contra-ataques e recuou ainda mais, chamando o ataque alvinegro para o seu campo.

- É uma questão de mentalidade nossa. Não devemos aceitar esse comportamento, buscar não só se defender, mas buscar o segundo e o terceiro gol, isso tem que ser uma postura nossa. Creio que aprendemos muito com isso. Saber que em alguns momentos a equipe adversária estará melhor no jogo e temos que saber nos defender e não tomar gol, para que possamos ficar mais próximos do segundo - disse Yago Felipe, em entrevista coletiva.

Além disso, o atleta falou sobre a desatenção do Tricolor das Laranjeiras e revelou que Odair tem cobrado bastante o grupo para melhorar cada vez mais. Nas próximas rodadas, serão confrontos contra dois clubes da parte de baixo da tabela: Goiás e Bahia. E uma certeza, que para avançar e se manter próximo da zona de classificação para a Libertadores 2021, o Flu não pode mais oscilar e deixar pontos para trás.