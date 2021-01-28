Em busca da Glória Eterna, campeões olímpicos voltam ao Maracanã pelo Palmeiras

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Há mais de quatro anos, o Brasil, que contava com Gabriel Jesus, conquistou, no Maracanã, o seu primeiro ouro olímpico no futebol. No elenco vencedor, além de grandes nomes do esporte mundial, como Neymar e Marquinhos, estavam dois atletas que retornarão, em busca da Glória Eterna, ao maior palco do futebol nacional, agora vestindo as cores do Palmeiras, sendo estes Luan e Weverton.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Scarpa e Breno Lopes são os destaques do Palmeiras em empateO goleiro foi o escolhido para substituir, no elenco olímpico, o ídolo palestrino Fernando Prass, que sofreu uma lesão no cotovelo direito e teve de ser cortado da competição. Na época atuando no Athletico Paranaense, o arqueiro fez uma competição consistente e segura e, na final, marcou seu nome para sempre na história da Seleção, ao defender o pênalti de Petersen e encaminhar a medalha inédita.

No Verdão, Weverton chegou dois anos após a conquista e, com Felipão, assumiu a titularidade do time decacampeão brasileiro. O goleiro foi, além disso, fundamental na campanha do título paulista, em 2020, e teve boas atuações na Libertadores, sendo considerado um dos melhores jogadores do torneio.O zagueiro, por sua vez, não chegou a atuar nas olimpíadas, pois a defesa titular do time treinado por Rogério Micale era composta por Marquinhos e Rodrigo Caio. Mesmo assim, estava no plantel medalhista de ouro como todos.

No Alviverde, Luan chegou em 2017 e, desde 2018, assumiu a titularidade na equipe, ao lado de Gustavo Gómez. Sendo um importante jogador do setor defensivo do Maior Campeão Nacional, o defensor foi campeão brasileiro e paulista.