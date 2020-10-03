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futebol

Em bom momento, Ronald Koeman projeta duelo com o Sevilla: 'Estamos confiantes'

Técnico do Barcelona soma duas vitórias em dois jogos na temporada e ainda não sofreu nenhum gol. Lionel Messi encontrará sua principal vítima, que já sofreu 37 gols...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 13:31

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:31

Crédito: Reprodução
O Barcelona finalizou a preparação para o duelo contra o Sevilla, neste domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. E neste sábado, véspera do confronto, o técnico do time catalão, Ronald Koeman, conversou com a imprensa. O holandês se disse confiante para o jogo.placeholder- Sabemos que (o Sevilla) é uma equipe forte, que ambiciona muitas coisas todas as temporadas com um treinador muito bom. É um jogo difícil, mas se formos bem, em casa, como nos últimos dois jogos, teremos tudo a nosso favor. O jogo é uma luta de muitos minutos. Estamos confiantes - disse.
Os adversários do Barcelona no início do Campeonato Espanhol não foram os mais simples. Apesar das vitórias contra Villarreal e Celta de Vigo, este segundo fora de casa, o técnico holandês comemorou jogos contra grandes equipes para saber em que nível está seu time.
- É melhor começar forte e saber onde está a equipe. Vencemos um jogo depois de um primeiro tempo fácil contra o Villarreal. Sofremos no outro dia e amanhã vai ser outro jogo. Sevilla dá muita guerra. O jogo vai ser interessante amanhã. É importante encontrar equipes fortes para saber onde estamos.

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