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futebol

Em boa fase, Palmeiras visita o Ceará onde perdeu invencibilidade em 2019

O Alviverde viu cair a marca de 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro no ano passado ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Ceará fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 08:21

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 08:21

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Vivendo sua melhor fase na temporada, com oito vitórias seguidas, o Palmeiras viaja para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020. Foi justamente diante do Vozão, em Fortaleza, que o Verdão perdeu sua histórica invencibilidade com Felipão no ano passado.
Com mais de uma dezena de desfalques, a equipe de Abel Ferreira vai ao Castelão em busca da classificação para a semifinal da competição. Já que venceu o primeiro duelo no Allianz Parque por 3 a 0, o Verdão ainda pode perder por dois gols de diferença para mesmo assim confirmar a classificação e garantir R$ 6 milhões aos cofres do clube.
​O restrospecto recente mostra que o confronto não está decidido. Em 2019, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras visitou o Vozão no mesmo local e viu a invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro ruir.Na ocasião, o Ceará contou com a Arena Castelão lotada para vencer por 2 a 0 e acabar com a sequência que o clube havia construído na terceira passagem de Felipão.
Ceará e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira (18), às 19 horas (horário de Brasília).

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