Em baixa, Luan tenta se reencontrar no Timão sob o comando de Coelho

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meia-atacante Luan está recuperado de um estiramento na coxa direita e é opção para o técnico Dyego Coelho, quarta-feira, contra o Sport. Principal contratação do Corinthians, o camisa 7 não vive uma história de amor com a Fiel neste seu início de trabalho no Alvinegro, mas pode dar uma reviravolta no clube do Parque São Jorge com o novo comandante.

Contratado com status de astro do Corinthians, Luan não conseguiu convencer. Os números até que não são ruins (9 vitórias, 10 empates, 5 derrotas e 6 gols marcados), mas o desempenho durante as partidas não agradou a maior parte da exigente Fiel Torcida.

No último dia 11 deste mês, quando o Corinthians foi derrotado para o Palmeiras na Neo Química Arena, por 2 a 0, o jogador nem sequer entrou em campo já que tratava de lesão. Mesmo assim, após o revés no Dérbi, alguns torcedores protestaram em Itaquera e pediram a saída do camisa 7. A reclamação é a falta de entrega.Em baixa e tentando reencontrar seu espaço no Alvinegro, Luan pode ganhar oportunidades com Dyego Coelho. Formado no Terrão, o interino é adepto de futebol de intensidade e muita entrega. Na última rodada, por exemplo, colocou os garotos Xavier e Roni como titulares e balançou o elenco. Ânimo novo para todos no CT Joaquim Grava.