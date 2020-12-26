Em baixa, Bahia tenta evitar queda para o Z4

Após colecionar uma série de insucessos dentro de campo, o Bahia não poderia ter outro resultado e, ao invés de sonhar com voos mais altos, vive a realidade de brigar contra o rebaixamento no Brasileirão.
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Sem Mano Menezes e sob o comando de Dado Cavalcanti, o Tricolor de Aço volta a campo neste domingo contra o Internacional e tem um objetivo claro: evitar a entrada no Z4.
Com 28 pontos, mesmo desempenho que o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento, o Bahia ainda depende das próprias forças.
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O cenário é claro. Se vencer o Colorado, o Bahia fica de fora do Z4. Porém, caso ele empate ou perca, a torcida será para que o Vasco não supere o Athletico, na Arena da Baixada.