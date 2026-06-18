Mcdonald’s traz grandes craques da Copa do Mundo em campanha com McOferta especial em copos exclusivos

A Copa do Mundo também movimenta as marcas capixabas. A Épura Construtora é uma das patrocinadoras da Arena Gran Park, estrutura montada em Itapuã, Vila Velha, para reunir torcedores durante as transmissões dos jogos. O espaço conta com telão de 24 m², palco 360°, área temática de frente para o mar e programação musical para acompanhar as partidas.





Com capacidade para mais de duas mil pessoas, a arena reúne lounges, bares, praça de alimentação, bistrôs, espaço infantil e ambientação especial inspirada no Mundial. A proposta é transformar os dias de jogo em uma experiência de entretenimento para famílias, grupos de amigos e empresas.





“Para a Épura Construtora, apoiar um evento dessa dimensão reforça nosso compromisso com iniciativas que promovem lazer, convivência e valorização dos espaços urbanos. A Épura entende a relevância da Copa do Mundo de futebol para os brasileiros, por isso está patrocinando a Arena Gran Park, onde receberá em um dos lounges, nos dias dos jogos da seleção brasileira, clientes, parceiros e colaboradores para um momento de descontração e diversão”, afirma Fabiano Martins, gerente comercial da Épura.



