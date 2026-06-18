Mcdonald’s traz grandes craques da Copa do Mundo em campanha com McOferta especial em copos exclusivos

Entrando no clima da Copa do Mundo, o McDonald’s lançou uma campanha global que une futebol, nostalgia e experiência de consumo. A ação chega ao Brasil por meio da McOferta Copa do Mundo da FIFA 26, que traz copos colecionáveis estampados com alguns dos principais nomes do futebol mundial, como Ronaldinho Gaúcho, David Beckham, Thierry Henry, Son Heung-min e Lamine Yamal. O mascote Grimace também integra a coleção.
A iniciativa faz parte da estratégia da rede para aproveitar o período que antecede o Mundial e reforçar a conexão emocional entre a marca e os torcedores. Além dos copos, a campanha inclui embalagens temáticas e uma edição especial do molho Big Mac, disponível em blister exclusivo. Os consumidores poderão escolher entre opções como Big Mac ou Chicken McNuggets, acompanhados de bebida e McFritas.
“À medida que os ícones do futebol entram em campo para unir torcedores de todos os continentes, o McDonald’s estará presente desde o primeiro apito até o minuto final, com refeições por tempo limitado e itens exclusivos, para que fãs de todas as idades possam fazer parte dessa emoção durante todo o torneio e além”, explica Morgan Flatley, Diretora Global de Marketing e Head de Novos Negócios do McDonald’s.
No filme da campanha, os jogadores aparecem compartilhando momentos descontraídos e relembrando experiências ligadas ao McDonald’s, reforçando um dos principais conceitos da ação: a ideia de que os rituais do futebol também passam pelos encontros, pelas refeições e pelos momentos vividos fora dos estádios.
Ainda sobre a Copa
Em clima de Copa do Mundo, Épura Construtora patrocina Arena Gran Park em Vila Velha
A Copa do Mundo também movimenta as marcas capixabas. A Épura Construtora é uma das patrocinadoras da Arena Gran Park, estrutura montada em Itapuã, Vila Velha, para reunir torcedores durante as transmissões dos jogos. O espaço conta com telão de 24 m², palco 360°, área temática de frente para o mar e programação musical para acompanhar as partidas.
Com capacidade para mais de duas mil pessoas, a arena reúne lounges, bares, praça de alimentação, bistrôs, espaço infantil e ambientação especial inspirada no Mundial. A proposta é transformar os dias de jogo em uma experiência de entretenimento para famílias, grupos de amigos e empresas.
“Para a Épura Construtora, apoiar um evento dessa dimensão reforça nosso compromisso com iniciativas que promovem lazer, convivência e valorização dos espaços urbanos. A Épura entende a relevância da Copa do Mundo de futebol para os brasileiros, por isso está patrocinando a Arena Gran Park, onde receberá em um dos lounges, nos dias dos jogos da seleção brasileira, clientes, parceiros e colaboradores para um momento de descontração e diversão”, afirma Fabiano Martins, gerente comercial da Épura.
Pelo Mercado Visita
"Pelo Mercado Visita" aproxima a coluna das agências capixabas
A conexão com o mercado agora também acontece presencialmente. Em uma iniciativa realizada ao lado da equipe de Negócios da Rede Gazeta, a coluna Pelo Mercado passou a visitar agências de comunicação e publicidade para fortalecer relacionamentos, conhecer histórias e abrir espaço para novas trocas e oportunidades.
Prisma, Cabana e RG foram as primeiras a receber o projeto Pelo Mercado Visita. Entre apresentações, conversas sobre o mercado e cafés compartilhados, os encontros reforçam um dos principais objetivos da coluna: estar cada vez mais próxima de quem faz a comunicação acontecer no Espírito Santo.
Noroeste do Estado
Santa Maria anuncia nova diretoria executiva e conclui processo de sucessão aos 80 anos
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A anunciou a nova composição de sua Diretoria Executiva, marcando mais uma etapa do processo de fortalecimento da governança corporativa da companhia, que celebra oito décadas de atuação em 2026.
A partir de agora, a diretoria passa a ser composta por Angelo André Bosi, na presidência, Carlos Alberto Lima, como diretor vice-presidente, e Alexsandre Leite Ferreira, como diretor. A atualização também marca o encerramento dos ciclos de Arthur Arpini Coutinho e Angelo Arpini Coutinho nos cargos executivos da empresa. Filhos do fundador Henrique Nunes Coutinho, ambos participaram diretamente de importantes momentos da trajetória e do crescimento da concessionária.
Arthur - com 70 anos de atuação na empresa - e Angelo, com 68, passam a contribuir com a Santa Maria de forma consultiva, apoiando a continuidade da cultura organizacional e dos valores da companhia.
Segundo a empresa, a nova composição é resultado de um processo de evolução da gestão desenvolvido nos últimos anos. “A atualização reforça a continuidade da gestão, a solidez institucional da companhia e o compromisso permanente com investimentos, eficiência operacional e preparação para o futuro do setor elétrico.”
Com sede em Colatina, Santa Maria atende cerca de 130 mil unidades consumidoras em 11 municípios capixabas e se prepara para os próximos ciclos de crescimento em um momento simbólico de sua história.