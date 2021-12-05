Em áudio vazado, Felipe Melo revela: ‘Palmeiras não fez nenhuma oferta para mim’

Horas depois da despedida oficial do Palmeiras, Felipe Melo, que, segundo informações do GloboEsporte.com, deve fechar com o Fluminense, enviou um áudio para um amigo falando sobre o não acerto da renovação.- Tranquilo, acontece. Faz parte, é isso aí mesmo. O importante é o legado que a gente deixa, cinco anos de muitas conquistas e o amor que a gente tem pelo Palmeiras. Poxa vida, muito bom - comentou, revelando que nenhuma proposta foi feita para que ele permanecesse.

- Se alguém está falando que o Palmeiras fez alguma oferta para mim, é mentira. O Palmeiras não fez nenhuma oferta para mim, não. Nem de um ano, nem de dois anos, nem de seis meses, nada. A verdade é que eu queria jogar por mais dois anos, inclusive já dei entrevistas. Mas a vida segue. Gratidão, apenas gratidão - finalizou.Desde 2017 no Verdão, o camisa 30 é o terceiro jogador com mais jogos do atual elenco (225, atrás apenas de Dudu, com 333, e Willian, com 253). Durante sua passagem pelo Palestra, Melo conquistou cinco títulos: Brasileirão 2018, Paulistão 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021.