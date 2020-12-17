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Em ato social, Alexander-Arnold surpreende fã do Liverpool e leva goleada no videogame

Destaque do time inglês, lateral-direito é um dos embaixadores de corrida de rua que visa arrecadar fundos para cura da lesão na medula espinhal...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 21:19

LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 21:19
Crédito: Divulgação/Greg Coleman
Um dos melhores laterais direitos da atualidade e destaque do Liverpool, o inglês Trent Alexander-Arnold fez um gol de placa fora dos gramados. Embaixador da Wings for Life World Run, corrida de rua global que arrecada fundos visando à cura de lesão na medula espinhal, o atleta dos Reds visitou uma criança, cuja família está em busca da solução para essa doença.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta décadaFanático pelo Liverpool, Emerson Grant foi diagnosticado, aos 11 meses de vida, com um cisto aracnoide que, eventualmente, o levou a ficar com os membros inferiores paralisados. Por meio da Wings for Life World Run, a criança e seus familiares torcem para que a cura da lesão na medula espinhal seja encontrada. E, como gesto de afeição e esperança, Arnold visitou o pequeno, presenteou-o com uma videogame e ainda disputou uma partida de futebol virtual, sendo derrotado por 5 a 1.
- Emerson é um jovem que passou por momentos muito difíceis na vida. Ele é uma pessoa tão inspiradora e foi uma grande chance, para mim, de enxergar outras coisas. Fiquei feliz por ter sido capaz de colocar um sorriso em seu rosto - afirma o jogador, que seguiu todos os protocolos sanitários para evitar a propagação do Covid-19.
+ Confira a tabela do Campeonato Inglês
Em 2021, a Wings for Life World Run chega à oitava edição. Ao longo deste período, grandes nomes do esporte já contribuíram à causa, como o astro do futebol Neymar Jr, os pilotos Max Verstappen e Sebastian Vettel, os campeões olímpicos Alison Cerutti e Bruno Schmidt, além de outros.
Criada em 2014, a Wings for Life World Run já reuniu mais de 700 mil corredores de 195 nacionalidades, que juntos percorreram cerca de 7 milhões de quilômetros. Desde então, já foram arrecadados € 30 milhões, totalmente destinados às pesquisas em prol da cura de lesão medular. No Brasil, as inscrições estão abertas, com valor de R$49, visando à prova virtual.

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