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Em ascensão no Palmeiras, Rony é jogador com mais participações em gols na Libertadores

Atacante balançou as redes três vezes e deu seis assistências na competição
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Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 14:14
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Mais uma vez, o atacante Rony se destacou numa partida de Libertadores, ao marcar um gol e dar duas assistências na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Delfín na noite de quarta-feira (25). Com isso, o camisa 11 se consolidou como o jogador com mais participações de forma direta em gols na competição, com seis assistências e três tentos.
O camisa 11 é seguido por Julián Álvarez (cinco gols e duas assistências) e Nacho Fernández (três gols e três assistências), ambos do River Plate-ARG. Os números são do ‘SofaScore’. O Verdão tem uma ótima campanha na Libertadores. Na fase de grupos, o time se manteve invicto, vencendo cinco partidas e empatando uma. Com isso, o Alviverde conquistou 16 pontos e se manteve na liderança geral da competição. O setor ofensivo da equipe é, também, impressionante, dado que o maior campeão nacional anotou, contando a primeira partida das oitavas de final, 20 tentos e, com isso, se consolidou como o segundo melhor ataque do torneio.
O atacante Rony, por sua vez, foi um dos responsáveis por essa ótima campanha palmeirense. Com nove participações em gols, o camisa 11 atuou em diretamente quase metade dos tentos do Alviverde Imponente. Além disso, é o principal garçom da competição.
O Palmeiras entra em campo novamente, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (02), às 19h15, contra o Delfín, no Allianz Parque. Após vencer a primeira partida das oitavas de final por 3 a 1, a equipe de Abel Ferreira busca a classificação para a próxima fase da competição, podendo perder por até um gol de diferença.

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