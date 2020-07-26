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futebol

Em ascensão, Michel Araújo surge como boa válvula de escape tricolor

Uruguaio, que marcou pela primeira vez pelo Fluminense, dá novamente bons atalhos para equipe e, às vésperas do Brasileiro, se concretiza como 'cartada' para Odair Hellmann...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 10:20

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 10:20

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
A luta para tornar o Fluminense mais incisivo na sua caminhada no Brasileirão deve contar com um aliado promissor. Autor do gol tricolor na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no último sábado, no Nilton Santos, Michel Araújo não só comprovou poder de decisão como também trouxe novas "cartadas" para garantir que a equipe mantenha o pique.
Lançado no decorrer das partidas pelo técnico Odair Hellmann, o uruguaio fez muito mais do que marcar seu primeiro gol em nove jogos pelo clube. Araújo abriu novos atalhos para o setor ofensivo do Tricolor das Laranjeiras e evitou que a linha de frente caísse em um marasmo durante o Clássico Vovô.
Seu entrosamento com o restante do elenco vem melhorando a ponto de Michel Araújo já mostrar que saber como pode mostrar seu valor. O jogador de 23 anos deixou boas esperanças para o técnico Odair Hellmann sob outro ponto de vista.
- Michel foi uma contratação dentro deste aspecto de jovem com potencial de desenvolvimento, de evolução. Temos de agregá-lo, assim como os demais. Vamos oportunizar para cada um mostrar seu talento - afirmou Odair, em entrevista à Flu TV.
Após ter mostrado oportunismo no primeiro minuto em campo, Michel Araújo também se destacou no duelo por fazer uma boa "dobradinha" com outro jovem. Sua parceria com Miguel (oriundo da base do Tricolor das Laranjeiras) ajudou a assegurar o ímpeto ofensivo até o final da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em jogo válido pela Taça Gerson e Didi, torneio preparatório entre as equipes de olho no Brasileirão.
Odair contou como Michel Araújo tem se notabilizado na rotina no clube.
- Michel, como muitos atletas, vem mostrando evolução. Vem entrando bem nas partidas, treinando bem. Acredito muito no dia a dia de treinos - e, em seguida, alertou:
- Agora tem que colocar isso em campo. Mas minha prioridade é o grupo, não só o Michel, mas muitos jogadores jovens estão evoluindo neste aspecto. Quem ganha com isto é o Fluminense - completou.
Após marcar seu primeiro gol pelo Fluminense, Michel Araújo tenta deixar de ser uma promessa e se concretizar como uma boa "cartada" do Tricolor das Laranjeiras.

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