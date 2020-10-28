Em ascensão, Fluminense só voltará a jogar no meio de semana em 2021

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Após vencer o Santos, no Maracanã, o Fluminense retornou aos treinos, nesta terça-feira, e segue em busca de manter a regularidade no Brasileirão. Para isso, o técnico Odair Hellmann terá tempo para trabalhar. Caso não haja qualquer alteração do calendário por parte da CBF, o Tricolor só voltará a jogar no meio de semana no dia 20 de janeiro de 2021, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Com a melhor campanha dos últimos cinco anos, Odair tenta frear o entusiasmo e dar sequência a boa fase no returno. Antes disso, no próximo final de semana, o Fluminense visitará o Fortaleza pela última rodada do primeiro turno da competição. Para o duelo, o comandante tricolor não poderá contar com Fred e Dodi, suspensos, e Nenê que teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

- Orgulhoso e feliz até o momento, mas muito tranquilo pelo campeonato. Nos coloca em uma posição que fizemos por merecer no campo. Faltam muitos jogos. Precisamos estar atentos e concentrados. Futebol é como termina. Para manter isso sabemos que cada vez será mais difícil, o segundo turno é mais complicado, pois é a definição do campeonato. Os jogos ficam diferentes. Precisamos continuar somando pontos para continuar nesse patamar - afirmou o treinador.Dessa forma, Odair terá tempo para trabalhar, algo que tanto reclamou após o retorno do futebol carioca em julho. Em entrevista coletiva, o zagueiro Luccas Claro destacou a importância dessas folgas no calendário para a recuperação de jogadores lesionados e a evolução da equipe na temporada. Ele também analisou se o time já tem um jeito de jogar, um estilo próprio de atuar.

– É muito importante ter esse tempo por vários fatores. O Odair conseguir colocar em treino o que pensa para a equipe, porque quando tem dois jogos por semana fica muito difícil. Importante para recuperar jogadores lesionados e não perder tantos jogos quando machucado ou tiver que cumprir quarentena por Covid-19. Semana aberta é muito boa. Estamos ainda evoluindo dentro da competição, acredito que essas semanas vão nos ajudar porque a maioria dos ajustes temos que fazer conversando e dentro do jogo - disse o zagueiro.

- Acredito que sim (O time já ter um jeito de jogar), estamos conseguindo mostrar nossa maneira de jogar, independente das peças que têm que ser modificadas, muitas vezes forçadas por cartão, lesão... E está se conseguindo dar essa cara para o time completo. Quem não está jogando, está treinando da mesma forma, mesmo estilo, para quando entrar fazer o que o Odair pede. Vamos crescer mais ainda na competição, mas o time já tem uma forma de jogar, mostra suas características e facilita muito para nós dentro de campo - frisou.

Confira os jogos do Fluminense até o dia 20 de janeiro (Todos nos finais de semana)