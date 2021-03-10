Em apresentação no Vasco, Marquinhos Gabriel revela: 'Espero ter mais consistência esse ano'

Crédito: Marquinhos Gabriel foi apresentado à torcida vascaína nesta quarta no CT do Almirante (Rafael Ribeiro/Vasco

De olho no mercado, o Vasco decidiu reforçar o setor ofensivo e trouxe Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, para dar mais criatividade ao meio-campo. Em sua apresentação, o atleta se colocou à disposição do treinador Marcelo Cabo para atuar em qualquer posição do setor e disse que espera ser mais consistente e decisivo em 2021.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Depende muito de onde o treinador usar a gente. Me coloco à disposição em qualquer posição para ajudar o time ofensivamente, claro que defensivamente também. Tem que ser participativo, característica minha e vou procurar fazer. Preciso de um pouquinho de tempo de treinamento. Vinha treinando em casa, mas não é a mesma coisa de clube - explicou.

- Tive bons momentos, mas curtos. Espero ter mais consistência esse ano, nos momentos bons. É preferível que seja o ano todo, decidir jogos. Vou trabalhar muito nesse projeto que nos apresentaram. Tenho certeza que vai dar tudo certo - acrescentou.

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Revelado pelo Internacional. Marquinhos Gabriel se destacou no futebol paulista com a camisa do Santos. Ao ser contratado pelo rival Corinthians, o jogador tornou-se campeão brasileiro em 2017, mas não conseguiu manter a regularidade nos anos seguintes. Com uma queda de rendimento, ele passou por Cruzeiro e Athletico-PR, mas espera se firmar com a camisa do Gigante da Colina.