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Em apenas 10 jogos na temporada, Vitinho já supera seu total de gols marcados em 2020

Meia-atacante marcou o gol que garantiu a Taça Guanabara ao Flamengo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 07:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 07:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Uma das contratações mais caras da história do Flamengo - R$ 54 milhões, em 2018 -, Vitinho convive constantemente com o olhar desconfiado do torcedor. Reserva na maior parte do tempo - foi titular em 66 de 141 jogos -, ainda não conseguiu se firmar entre os 11 desde que chegou. Neste início de temporada, porém, vem tentando dar a volta por cima com a camisa rubro-negra.
Neste sábado, o meia-atacante anotou um golaço de canhota, em chute de fora da área, garantindo não só a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda como também o título da Taça Guanabara. Esse foi o 4º gol do jogador em apenas 10 partidas disputadas nesta temporada, sendo titular em apenas metade. Além do Voltaço, o camisa 11 já havia balançado as redes também do Resende, do Boavista e do Vasco.
O número já é superior, por exemplo, ao do ano passado. Em 49 atuações pelo Rubro-Negro na temporada 2020, Vitinho marcou apenas três vezes. Desde a sua chegada à Gávea, seu melhor período foi em 2019, quando estufou as redes em nove oportunidades.
VITINHO NO FLAMENGO
2018 - 3 gols em 28 jogos2019 - 9 gols em 54 jogos2020 - 3 gols em 49 jogos2021 - 4 gols em 10 jogosTotal - 19 gols em 141 jogos

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