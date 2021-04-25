Em apenas 10 jogos na temporada, Vitinho já supera seu total de gols marcados em 2020

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Uma das contratações mais caras da história do Flamengo - R$ 54 milhões, em 2018 -, Vitinho convive constantemente com o olhar desconfiado do torcedor. Reserva na maior parte do tempo - foi titular em 66 de 141 jogos -, ainda não conseguiu se firmar entre os 11 desde que chegou. Neste início de temporada, porém, vem tentando dar a volta por cima com a camisa rubro-negra.

Neste sábado, o meia-atacante anotou um golaço de canhota, em chute de fora da área, garantindo não só a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda como também o título da Taça Guanabara. Esse foi o 4º gol do jogador em apenas 10 partidas disputadas nesta temporada, sendo titular em apenas metade. Além do Voltaço, o camisa 11 já havia balançado as redes também do Resende, do Boavista e do Vasco.

O número já é superior, por exemplo, ao do ano passado. Em 49 atuações pelo Rubro-Negro na temporada 2020, Vitinho marcou apenas três vezes. Desde a sua chegada à Gávea, seu melhor período foi em 2019, quando estufou as redes em nove oportunidades.

VITINHO NO FLAMENGO