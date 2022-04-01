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Em ano do adeus, Fluminense lança camisa em homenagem a Fred

Atacante vai se aposentar na atual temporada; modelo é no estilo tradicional do uniforme tricolor e tem assinatura em bordado...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 11:30

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:30

Muito próximo de se aposentar na carreira, o atacante Fred foi homenageado pelo Fluminense com uma camisa comemorativa. A novidade começou a ser vendida nas lojas oficiais físicas na última quarta-feira e estará disponível no site a partir desta sexta. O modelo tem o estilo tradicional do uniforme tricolor e conta com a assinatura do centroavante em bordado na parte da frente e o número 9 nas costas.Acima do nome e número do jogador, há uma referência ao movimento do voleio que Fred deu ao marcar um golaço contra o Flamengo pelo Brasileiro de 2012, apontado pelo próprio jogador como gol mais marcante da carreira. A camisa foi idealizada pela Braziline, marca de produtos licenciados do clube.
Fred tem contrato com o Fluminense até julho de 2022, no dia do aniversário de 120 anos do clube. Há a expectativa que ele fique até dezembro, mas a decisão cabe ao jogador.
Crédito: FredéumdosmaioresídolosdahistóriadoFluminenseerecebeuhomenagem(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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