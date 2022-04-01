Em ano do adeus, Fluminense lança camisa em homenagem a Fred

Muito próximo de se aposentar na carreira, o atacante Fred foi homenageado pelo Fluminense com uma camisa comemorativa. A novidade começou a ser vendida nas lojas oficiais físicas na última quarta-feira e estará disponível no site a partir desta sexta. O modelo tem o estilo tradicional do uniforme tricolor e conta com a assinatura do centroavante em bordado na parte da frente e o número 9 nas costas.Acima do nome e número do jogador, há uma referência ao movimento do voleio que Fred deu ao marcar um golaço contra o Flamengo pelo Brasileiro de 2012, apontado pelo próprio jogador como gol mais marcante da carreira. A camisa foi idealizada pela Braziline, marca de produtos licenciados do clube.