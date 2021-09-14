Em alta, Vini Jr. diz que tem ganhado confiança com Ancelotti e celebra boa fase: 'Fruto de muito trabalho'

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Um dos principais nomes do Real Madrid no começo de temporada, o atacante Vini Jr. afirmou que tem se sentido confiante e que sabia que os gols sairiam na hora certa. Em longa entrevista ao jornal "As", da Espanha, nesta terça-feira, o brasileiro mais uma vez foi destaque na imprensa local.

- Isso é fruto de muito trabalho, muitas horas treinando em Valdebebas e lutando para melhorar a finalização. Desde que cheguei ao Real Madrid, sempre disse que chegaria o momento em que faria muitos gols seguidos. Desde o início da temporada me sinto muito bem. Tenho a confiança que o treinador e toda a comissão técnica me dão. Essa confiança me faz pensar que posso falhar e, se o fizer, vou tentar de novo - disse o brasileiro, que afirmou que o técnico Carlo Ancelotti tem o motivado:

- Ele diz que no final, com um ou dois toques a mais, é melhor antes de finalizar. Isso é melhor para mim e aí estão os dados. Tenho esse pensamento na cabeça e estamos criando mais oportunidades e marcando mais gols. O treinador trabalhou muito comigo em Valdebebas e me ajuda a melhorar.

- Em Valdebebas foi muito difícil para nós. Principalmente para mim, que gosta de jogar com a torcida, acostumada com a paixão com que se vive o futebol no Brasil. Perceber a respiração das pessoas quando você está lá embaixo é algo único. Por isso acreditamos que com a volta do público será mais fácil lutar pela conquista do maior número de títulos - afirmou.

- Tem sido uma época de muitas emoções e tenho certeza que tudo o que aconteceu nessa temporada me influenciou. Fazia muito tempo que não podíamos estar com o nosso torcedor e talvez tenha passado um pouco do limite (risos). Eu me empolguei um pouco porque descobri vi que o gol da virada, tínhamos voltado para casa depois de tanto tempo e eu marquei de novo. Na verdade, foi um abraço ao Bernabéu no nosso reencontro com eles. Eu não conhecia nenhum deles. Foi um abraço a todos os madridistas que sempre estiveram ao nosso lado - completou.

Questionado a respeito das inúmeras críticas que recebe, Vinícius Jr. afirmou que lida bem com este fato e que não joga para calar a boca de ninguém. O brasileiro de 21 anos também disse que seu sonho é conquistar muitos títulos pelo Real Madrid.

- Eu lido bem com isso (críticas). Desde o primeiro dia em que cheguei, senti a pressão de ter custado 45 milhões de euros ou a própria pressão de jogar no Real Madrid. Mas eu só escuto as pessoas em minha casa e aquelas que realmente confiam em mim. Eu jogo para os nossos torcedores, para mim, para estar feliz e contente comigo e com o clube, não para calar a boca de outros.