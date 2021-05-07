Em alta, Rodinei é o líder em assistências do futebol brasileiro

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

Um dos destaques da atual temporada vestindo a camisa do Internacional, o lateral-direito Rodinei alcançou uma marca expressiva após a goleada sobre o Olímpia, ontem, na Copa Libertadores. Peça importante na equipe titular, o atleta foi responsável por mais uma assistência no duelo contra os paraguaios. O passe veio de um escanteio, cobrado na medida para o gol de cabeça de Cuesta. A partida terminou em 6 a 1 para o time gaúcho que fez sua segunda vitória consecutiva na Copa Libertadores.

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Com a assistência de ontem, Rodinei chegou ao seu sétimo passe para gol na temporada. Até aqui foram cinco assistências no Estadual e duas na competição continental. Esses números fazem do camisa 22 o maior garçom do futebol brasileiro na atualidade. Colado no jogador colorado está Michael, do Flamengo, com seis assistências no Campeonato Carioca. Aguerrido, bom marcador e com grande técnica, o lateral também já marcou um gol nesse ano, contra o Esportivo. Fundamento essencial em seus passes para gol, o jogador tem um ótimo aproveitamento nos cruzamentos. Segundo o Footstats, Rodinei tem o melhor aproveitamento do fundamento no Estadual, 56,3%, e é o líder do quesito na Libertadores com quatro cruzamentos corretos.