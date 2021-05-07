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Em alta, Rodinei é o líder em assistências do futebol brasileiro

Lateral-direito mostra o seu valor com a camisa do Internacional e se tornou um dos principais atletas do Colorado...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 15:31
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Um dos destaques da atual temporada vestindo a camisa do Internacional, o lateral-direito Rodinei alcançou uma marca expressiva após a goleada sobre o Olímpia, ontem, na Copa Libertadores. Peça importante na equipe titular, o atleta foi responsável por mais uma assistência no duelo contra os paraguaios. O passe veio de um escanteio, cobrado na medida para o gol de cabeça de Cuesta. A partida terminou em 6 a 1 para o time gaúcho que fez sua segunda vitória consecutiva na Copa Libertadores.
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Com a assistência de ontem, Rodinei chegou ao seu sétimo passe para gol na temporada. Até aqui foram cinco assistências no Estadual e duas na competição continental. Esses números fazem do camisa 22 o maior garçom do futebol brasileiro na atualidade. Colado no jogador colorado está Michael, do Flamengo, com seis assistências no Campeonato Carioca. Aguerrido, bom marcador e com grande técnica, o lateral também já marcou um gol nesse ano, contra o Esportivo. Fundamento essencial em seus passes para gol, o jogador tem um ótimo aproveitamento nos cruzamentos. Segundo o Footstats, Rodinei tem o melhor aproveitamento do fundamento no Estadual, 56,3%, e é o líder do quesito na Libertadores com quatro cruzamentos corretos.
Na atual temporada, são nove partidas realizadas, sete assistências e um gol marcado. Ajudou a equipe na conquista de sete vitórias e apenas duas derrotas, resultando em 78% de aproveitamento. Contratado por empréstimo, junto ao Flamengo, o jogador já entrou em campo em 48 partidas pela equipe gaúcha. Ainda sem futuro definido, o lateral pertence ao Flamengo e o clube já manifestou interesse no seu retorno através do seu vice de futebol e do atual treinador

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