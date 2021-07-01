Em alta no Flamengo, 'Geração 85' fica livre para assinar pré-contrato a partir desta quinta; entenda cada caso

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Titulares e líderes do elenco rubro-negro, Diego Alves, Filipe Luís e Diego têm vínculo com o Flamengo até dezembro e estão livres para assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir desta quinta-feira. Apesar de ligar o sinal de alerta, a situação é tratada com tranquilidade pela diretoria do clube, que tem boa relação com a chamada 'Geração 85' e avançará nas conversas sobre renovação nos próximos meses.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO trio de veteranos, que está identificado com o clube e foi fundamental nas conquistas dos títulos desde 2019, também lida de forma natural com a situação e mantém o foco nas disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Apesar de preservar um contato constante com os jogadores e os respectivos estafes, o Flamengo deve esperar o fim da janela do meio do ano para sentar e discutir detalhadamente as condições de cada renovação. A tendência é que as conversas sigam nos moldes de negociações recentes: contrato por um ano e reajuste discreto nos salários. Abaixo, o LANCE! detalha a situação de cada um.

DIEGO ALVES

Com 36 anos completos na última semana, Diego Alves segue com a moral alta no Flamengo e é o titular incontestável da posição. Após um início de 2021 marcado por problemas físicos, o goleiro parece estar recuperado e foi titular nas últimas oito partidas, com boas atuações. Por precaução, ele será poupado do duelo com o Cuiabá nesta quinta-feira, mas voltará a ficar à disposição para o Fla-Flu de domingo.

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Contratado no meio de 2019, essa será a primeira vez que Filipe Luís passará pelo processo de renovação. E, se depender dele, não haverá nenhuma polêmica. Bem adaptado ao Rio de Janeiro e feliz por estar no time do coração, o veterano disse, em entrevista recente ao site "ge", que acredita no final feliz no processo de extensão do vínculo.

DIEGO RIBAS

Desde 2016 no Flamengo, Diego Ribas já passou por outros dois processos de renovação: o primeiro em janeiro de 2019 e o segundo em agosto de 2020. Em ambos os casos, o capitão não escondeu a vontade de permanecer no Rubro-Negro e dispensou grandes aumentos salariais, mesmo recebendo sondagens de clubes do exterior.

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