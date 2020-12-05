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Em alta, Lucas Lima reencontra Santos na Vila Belmiro pela primeira vez como titular do Palmeiras

Com histórico de título e também de rivalidade, o meia, agora destaque do Verdão, tenta manter grande fase...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 09:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: César Greco/ Ag. Palmeiras
Atleta que mais jogou como titular com Abel Ferreira, ao lado de Zé Rafael com 7 jogos cada, Lucas Lima viverá uma tarde especial neste sábado (5), quando o Palmeiras desce a Serra do Mar para encarar o Santos, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão 2020.
​Pela primeira vez, o camisa 20 vai enfrentar seu ex-clube atuando na casa santista. Em 2019, o meia foi relacionado para o clássico diante do Peixe, mas acabou não sendo utilizado por Mano Menezes e assistiu a derrota alviverde por 2 a 0 do banco de reservas.
Confira a tabela do Brasileirão 2020
​Neste sábado, Lucas Lima fará seu oitavo jogo seguido como titular de Abel Ferreira, que está vendo o jogador crescer de produção desde a sua chegada ao clube.Com o português no comando técnico do Verdão, o armador já soma duas assistências, participação em três pênaltis sofridos, 15 passes para finalização e cinco grandes chances criadas.
​Na campanha do deca, durante o qual foi importante para o título palmeirense, Lucas balançou as redes do Santos no Pacaembu, que, lotado de santistas, viu o camisa 20 fazer valer a 'lei do ex' ao anotar um gol em Vanderlei.
​Santos x Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), com transmissão da TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos SP) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).

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