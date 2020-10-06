Em alta! Flamengo renova vínculo de Ramon, promessa da lateral esquerda

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A primeira postagem desta terça-feira nas redes sociais do Flamengo foi para empolgar o torcedor. O clube anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Ramon até dezembro de 2025 - o vínculo anterior expiraria em abril de 2024. A multa rescisória do jovem está na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 331 milhões). Ramon, de 19 anos, assinou o seu vínculo junto à sua mãe, a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aos empresários Ulisses Jorge e Danilo Oliveira. Ulisses, aliás, comentou a respeito do feito de seu promissor cliente:

Já depois, atuou em cinco partidas, inclusive as quatro últimas do Fla, quando foi titular contra Palmeiras (empate em 1 a 1) e Independiente Del Valle (vitória por 4 a 0). Ramon se destacou em meio a um time repleto de jovens da base, após surto de Covid-10 que assolou elenco e funcionários do clube.

Recentemente, Ramon foi sondado por Real Valladolid, da Espanha e cujo sócio majoritário é Ronaldo Fenômeno, Getafe (ESP) e Benfica, que, de acordo com a imprensa portuguesa, o monitora para iniciar as tratativas pela sua contratação em uma "perspectiva de negócio de médio/longo prazo".