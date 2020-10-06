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futebol

Em alta! Flamengo renova vínculo de Ramon, promessa da lateral esquerda

Aos 19 anos, Ramon passa a ter contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025. Empresário da joia vibrou com o acerto: 'É centrado e busca evoluir'...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 11:37
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A primeira postagem desta terça-feira nas redes sociais do Flamengo foi para empolgar o torcedor. O clube anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Ramon até dezembro de 2025 - o vínculo anterior expiraria em abril de 2024. A multa rescisória do jovem está na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 331 milhões). Ramon, de 19 anos, assinou o seu vínculo junto à sua mãe, a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aos empresários Ulisses Jorge e Danilo Oliveira. Ulisses, aliás, comentou a respeito do feito de seu promissor cliente:
Já depois, atuou em cinco partidas, inclusive as quatro últimas do Fla, quando foi titular contra Palmeiras (empate em 1 a 1) e Independiente Del Valle (vitória por 4 a 0). Ramon se destacou em meio a um time repleto de jovens da base, após surto de Covid-10 que assolou elenco e funcionários do clube.
Recentemente, Ramon foi sondado por Real Valladolid, da Espanha e cujo sócio majoritário é Ronaldo Fenômeno, Getafe (ESP) e Benfica, que, de acordo com a imprensa portuguesa, o monitora para iniciar as tratativas pela sua contratação em uma "perspectiva de negócio de médio/longo prazo".
O Flamengo, com a renovação e valorização de Ramon, se blinda quanto à joia.

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