Em ação social, Timão exibe rostos de crianças desaparecidas e exploradas

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Em mais um movimento de apoio a questões sociais, o Corinthians vai exibir em suas propriedades digitais nesta segunda-feira, Dia Internacional da Criança Desaparecida, rostos de crianças e adolescentes que foram separados de seus pais e hoje são vítimas de exploração e abuso. A ação é liderada pelo Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC).

O clube agrega à causa o alcance e a visibilidade de seus principais canais publicando videos e fotos de desaparecidos no Brasil. O objetivo é obter informações sobre seu paradeiro e, principalmente, reconstruir famílias. Um contato será divulgado nas publicações, que vão se desenrolar especialmente no Twitter - canal onde o alvinegro possui 6,1 milhões de seguidores.

Segundo dados do ICMEC, apenas em São Paulo desaparecem 23 crianças e adolescentes por dia, número que representa 8 mil casos anuais.

- O futebol, o esporte mais popular do planeta, está nos ajudando a chamar a atenção para um problema global. Temos orgulho dessa parceria para ajudar a reunir crianças desaparecidas às suas famílias - afirma Bob Cunningham, presidente do ICMEC.

O impacto estimado total das propriedades digitais do Corinthians é de 24 milhões de torcedores. Outros 160 clubes participam da iniciativa.

As hashtags da ação serão: #FootballCares e #InternationalMissingChildrensDay.