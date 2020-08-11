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Em ação do Fluminense, Fred manda mensagem de Dia dos Pais a sócios

Mais de três mil tricolores foram envolvidos na ação; atacante gravou vídeos enviados por mensagem aos pais no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:02

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:02

Crédito: Reprodução
Em ação para os sócios no último domingo, o Fluminense enviou mensagens por WhatsApp a mais a três mil sócios com um vídeo do atacante Fred. Se o dia dos pais acabou frustrado pela derrota para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, alguns tricolores ganharam essa surpresa.
Fred gravou dois vídeos, um representando o envio por parte do filho e outro da filha. As imagens foram divulgadas pela "FluTV" nesta terça-feira. Para participar, os sócios precisaram apenas preencher um formulário enviado por e-mail na última sexta-feira, com dados e o número do celular do pai.
– Fala, paizão tricolor. Estou aqui a pedido do seu filho(a) para agradecer por ter passado a ele(a) todo esse amor ao nosso Fluminense. Agradecer a você também pelo apoio, pelo carinho com nosso Fluzão. E parabenizar por esse dia tão especial. Que Deus possa te abençoar. Saudações tricolores, estamos juntos - disse Fred.
Além da mensagem pelo WhatsApp, os pais que tiveram o e-mail cadastrado pelos filhos receberam do Fluminense o livro digital “Fluminense – Jogos Inesquecíveis”, que traz 112 partidas históricas do Tricolor.

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