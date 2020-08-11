Em ação do Fluminense, Fred manda mensagem de Dia dos Pais a sócios

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Em ação para os sócios no último domingo, o Fluminense enviou mensagens por WhatsApp a mais a três mil sócios com um vídeo do atacante Fred. Se o dia dos pais acabou frustrado pela derrota para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, alguns tricolores ganharam essa surpresa.

Fred gravou dois vídeos, um representando o envio por parte do filho e outro da filha. As imagens foram divulgadas pela "FluTV" nesta terça-feira. Para participar, os sócios precisaram apenas preencher um formulário enviado por e-mail na última sexta-feira, com dados e o número do celular do pai.

– Fala, paizão tricolor. Estou aqui a pedido do seu filho(a) para agradecer por ter passado a ele(a) todo esse amor ao nosso Fluminense. Agradecer a você também pelo apoio, pelo carinho com nosso Fluzão. E parabenizar por esse dia tão especial. Que Deus possa te abençoar. Saudações tricolores, estamos juntos - disse Fred.