Em abril, Rony terá a oportunidade de conquistar dois títulos inéditos na carreira

Apesar da indefinição acerca do futebol paulista, o mês de Abril será de decisões para o Palmeiras, que tem pela frente dois jogos decisivos pela Recopa Sul-Americana e um pela Supercopa do Brasil. Além da oportunidade do Verdão conquistar estes troféus pela primeira vez, os confrontos serão a oportunidade do atacante Rony, também, ser agraciado com este feito, dado que bateu na trave nos últimos anos.Vestindo as cores do Athletico Paranaense, o camisa 11, em 2019, foi campeão da Copa Sul-Americana e, com isso, ganhou a oportunidade de disputar a Recopa. Nesta competição, porém, o poderoso River Plate saiu vitorioso, após perder o primeiro confronto por 1 a 0, mas derrotar a equipe paranaense por 3 a 0 na volta.No ano seguinte, ainda pelo Furacão, o atacante foi campeão da Copa do Brasil e, deste modo, enfrentou o campeão brasileiro, o Flamengo, na Supercopa. Em Brasília, onde serão disputados os jogos do Palmeiras, porém, Rony sofreu mais um revés, sendo derrotado por 3 a 0.