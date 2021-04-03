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Em abril, Rony terá a oportunidade de conquistar dois títulos inéditos na carreira

Atacante foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil em 2019 e 2020, respectivamente...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras
Apesar da indefinição acerca do futebol paulista, o mês de Abril será de decisões para o Palmeiras, que tem pela frente dois jogos decisivos pela Recopa Sul-Americana e um pela Supercopa do Brasil. Além da oportunidade do Verdão conquistar estes troféus pela primeira vez, os confrontos serão a oportunidade do atacante Rony, também, ser agraciado com este feito, dado que bateu na trave nos últimos anos.Vestindo as cores do Athletico Paranaense, o camisa 11, em 2019, foi campeão da Copa Sul-Americana e, com isso, ganhou a oportunidade de disputar a Recopa. Nesta competição, porém, o poderoso River Plate saiu vitorioso, após perder o primeiro confronto por 1 a 0, mas derrotar a equipe paranaense por 3 a 0 na volta.No ano seguinte, ainda pelo Furacão, o atacante foi campeão da Copa do Brasil e, deste modo, enfrentou o campeão brasileiro, o Flamengo, na Supercopa. Em Brasília, onde serão disputados os jogos do Palmeiras, porém, Rony sofreu mais um revés, sendo derrotado por 3 a 0.
O Maior Campeão Nacional entrará em campo pela disputa da Recopa Sul-Americana nos dias 07 e 14 de abril. Entre os confrontos contra o Defensa y Justicia, será realizada, no estádio Mané Garrincha, no dia 11, a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

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