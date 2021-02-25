Em 2009, Ronaldo protagonizou título do Corinthians sobre o Inter; relembre

Crédito: Ari Ferreira/ Lancepress!

O Corinthians encaminhou o seu terceiro título da Copa do Brasil, na primeira partida da decisão, no estádio do Pacaembu, no dia 17 de julho de 2009, contra o Internacional, adversário da noite desta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o olhar de 36.614 torcedores, o Timão bateu o Colorado por 2 a 0, com destaque para o segundo gol, marcado por Ronaldo, após corte seco no zagueiro Índio e tocando na saída do goleiro Lauro.

<< Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e simule a última rodadaApós ter sido derrotado na decisão do mesmo campeonato no ano anterior, naquela ocasião para o Sport, os corintianos precisavam quebrar um tabu de seis anos sem vencer o Inter. E o triunfo veio sem deixar rastros.

O Corinthians foi melhor desde o primeiro minuto da partida, podendo ter aberto placar logo no primeiro lance do jogo, mas sendo parado pelo goleiro do time gaúcho.

Mas foi aos 26 minutos da etapa inicial que o Timão abriu o placar, após boa trama entre Jorge Henrique o Marcelo Oliveira, que substituía o titular da lateral-esquerda, André Santos, que estava com a Seleção Brasileira na Copa das Confederações. Marcelo foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Jorge fazer o 1 a 0.

Ainda melhor no segundo tempo, o time de Parque São Jorge decretou a vitória e encaminhou o título aos oito minutos, quando Ronaldo foi acionado pelo lado direito, cortou com facilidade o zagueiro colorado, Índio, e bateu no canto esquerdo de Lauro.

Precisando diminuir a desvantagem, o Inter até cresceu após sofrer o segundo gol, mas aí apareceu a estrela do goleiro Felipe, que defendeu tudo e mais um pouco.

Jogo de volta

Na partida de volta, realizada no Beira Rio, palco do confronto desta noite, o Corinthians voltou a sair em vantagem, abrindo 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e André Santos. O Inter até empatou no segundo tempo, com dois gols em quatro minutos de Alecsandro, mas a missão do Colorado pedia que a rede fosse balançada mais três vezes em 15 minutos. Não deu. Corinthians campeão da Copa do Brasil em 2009, última vez que o clube conquistou o torneio, até o então.

Jogo decisivo para o Inter

No jogo desta quinta-feira (25), a decisão só vale para um lado. O Internacional, com 69 pontos, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, que assumiu a ponta da tabela na rodada anterior. Para o Colorado voltar a conquistar o Brasil depois de 41 anos, terá que vencer o Corinthians, em Porto Alegre, e torcer para que o Fla pelo menos empate com o São Paulo, no Morumbi, em jogo que acontece no mesmo horário.