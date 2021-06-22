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Em 13 jogos pelo Vasco, Marquinhos Gabriel já supera seu número de gols em 2020 e iguala 2019

Meia tem um bom início com a camisa cruz-maltina...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 12:59

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:59

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Contratado sob a desconfiança de grande parte da torcida, após passagens apagadas por Cruzeiro e Athletico Paranaense, Marquinhos Gabriel vem reencontrando o seu futebol no Vasco. Atuando como meia-central, muitas vezes se aproximando de Cano quase como um segundo atacante, o jogador tem tido bons números em seu início em São Januário.
Em 13 jogos pelo clube, sendo apenas 10 como titular, Marquinhos já soma quatro gols e três assistências. Totalizando cerca de 970 minutos em campo, o meia tem precisado, em média, de somente 137 para participar diretamente de um gol. Ou seja, aproximadamente uma partida e meia.
Na temporada passada, quando atuou pelo Furacão e pela Raposa, em 21 jogos pelas duas equipes - 1270 minutos -, o apoiador balançou as redes três vezes e deu três passes. Em 2019, quando chegou ao Cruzeiro, esteve em campo 52 vezes - 3480 minutos -, marcando quatro gols e dando oito assistências.
A última vez que Marquinhos Gabriel iniciou sua passagem por um clube com números tão bons foi em 2018/2019, quando defendeu o Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Em seus 13 primeiros jogos, deixou sua marca três vezes e serviu seus companheiros em outras quatro.
No Vasco atual, apenas Germán Cano, com 10, e Gabriel Pec, com seis, anotaram mais gols na temporada. Entre os garçons, somente Léo Jabá, com quatro assistências, supera Marquinhos Gabriel. Um bom começo do camisa 31 vascaíno.

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