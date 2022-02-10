  • Em 1º tempo de quatro gols, Coritiba bate Londrina e assume liderança do Paranaense
Em 1º tempo de quatro gols, Coritiba bate Londrina e assume liderança do Paranaense

O Coxa abriu 3 a 1 na primeira etapa e administrou o resultado...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 21:00

LanceNet

09 fev 2022 às 21:00
Nesta quarta-feira (9), o Coritiba conseguiu uma vitória importante sobre o Londrina, atuando no Estádio do Café, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. No primeiro tempo, os visitantes, abriram dois gols de vantagem com Alef Manga e Castán. O anfitrião empatou com Douglas Coutinho, mas no fim da primeira etapa, Léo Gamalho fez o terceiro.
Com o resultado, o Coxa Branca assume a liderança provisória da competição com 13 pontos conquistados. Enquanto isso, o Tubarão estaciona em sexto, com 10. Na próxima rodada, o time da capital encara o FC Cascavel, no domingo (13), às 18h30 (horário de Brasília), por outro lado, a equipe de Eutrópio duela um dia antes, com o Paraná, às 19h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOXA NELES!O Coritiba começou a partida com tudo e aos quatro minutos já abriu o placar. Luciano Castán lançou Alef Manga, o atacante aproveitou falha na defesa adversária, cortou a marcação e chutou com categoria para o fundo das redes.
O Coxa continuou no campo de ataque e teve boas oportunidades, até que aos 17', Egídio recebeu de Régis, cruzou na área e Luciano Castán subiu bonito e fez o segundo dos visitantes.
TUBARÃO ACORDOU!​O Londrina tentou a resposta em chute de fora da área de Jhonny Lucas. A equipe da casa demorou, mas entrou no jogo. Aos 26', João Paulo cobrou falta e Zé Pedro testou para fora. Um minuto depois, Douglas Coutinho recebeu atrás da zaga e tocou para a área. Guilhermo cortou mal, Muralha defendeu e no rebote, o atacante fez o primeiro do Tubarão.
Igor Paixão colocou o Coritiba de volta no ataque, obrigando o goleiro Matheus Nogueira a espalmar para escanteio um chute da intermediária.
OLHA O TERCEIRO...Os mandantes tiveram duas chances de marcar, primeiro com Marcelinho que mandou por cima e logo depois em cabeceio de Augusto. Porém, quem aproveitou a oportunidade foi o Coxa. Aos 43', Alef Manga cruzou da direita e Léo Gamalho testou para fazer o terceiro.
ESFRIOU!A segunda etapa foi bem menos movimentada do que a primeira, com um duelo mais estudado e truncado no meio-campo. Uma boa oportunidade aconteceu aos 25 minutos, em finalização para fora.
Mais tarde, Gustavo Blanco, estreante pelo Londrina, aproveitou rebote de cobrança de falta no travessão de Eltinho e bateu para fora. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA LONDRINA X CORITIBA
Local: Estádio do Café Data/horário: 09/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Leonardo Ferreira LimaAssistentes: Andrey Luiz de Freitas e Leandro Polli GlugoskiQuarto árbitro: David Herik PinhoCartões amarelos: Val, Régis, Thonny Anderson (Coritiba), Samuel Santos, Caprini (Londrina)Cartões vermelhos:
GOLS: Alef Manga (4'/1T) (0-1), Luciano Castán (17'/1T) (0-2), Douglas Coutinho (27'/1T) (1-2), Léo Gamalho (43'/1T) (1-3)
Londrina (Técnico: Vinicius Eutrópio) Matheus Nogueira; Samuel Santos, Zé Pedro, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas (Gustavo Blanco 24'/2T) e Mossoró (Léo Artur 36'/2T); Caprini (Victor Daniel 24'/2T), Marcelinho (Mateusinho 24'/2T) e Douglas Coutinho (Salatiel 44'/2T).
Coritiba (Técnico: Gustavo Morínigo) Alex Muralha; Val, Guilhermo de los Santos, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey (Matheus Sales 23'/2T) e Régis (Thonny Anderson 23'/2T); Igor Paixão (Biel 43'/2T), Alef Manga (Guilherme Biro 36'/2T) e Léo Gamalho (Luizão 36'/2T).
CoritibaxLondrina-AlefMangamarcouparaosvisitantes

