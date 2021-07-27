Elogiado por Sylvinho, Adson foi decisivo contra o Cuiabá e deve ganhar espaço no Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians, Sylvinho tem mantido uma base titular, que sofre pequenas modificações em posições específicas, entre elas o meia-atacante pelo lado esquerdo do campo. Diante do Cuiabá, na última segunda-feira, foi a vez de Adson entrar no lugar de Mateus Vital, e a aposta se mostrou acertada, já que o jovem foi responsável direto pelos dois gols da vitória.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aos 20 anos e prata da casa, Adson teve sua primeira oportunidade como titular com Sylvinho, anteriormente ele teve uma chance com Fernando Lázaro, quando o Timão goleou o River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. A nova chance veio dois meses depois e ele não desperdiçou.
Além de marcar seu primeiro gol como profissional, ele deu passe para Roni abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá. Com esse feito, ele não escondeu a felicidade de realizar um sonho que carrega desde criança.
- Sensação única, desde pequeno a gente sonha com esse momento, e hoje, graças a Deus, e a meus companheiros eu pude fazer meu gol no profissional - declarou o jovem corintiano para a TV oficial do clube.A boa atuação rendeu elogios do técnico Sylvinho, que fez essa opção por colocar Adson como titular. Segundo o comandante alvinegro, as qualidades apresentadas pelo garoto, aliadas ao que ele vem mostrando no treino, justificam a escolha e essas oportunidades continuarão a ser dadas.
- O Adson, assim como tantos jovens, neste processo de construção de potência, é um atleta rápido, veloz, dinâmico, tem passe de gol, tem gol, mas está maturando, entrando. É necessário tempo, os atletas vão respondendo. Ele tem crescido. Roni jovem também, Felipe tem entrado. Méritos do Adson que tem treinado bem, com intensidade, entendido os conceitos. Vamos dando oportunidade aos atletas que respondem, foi uma boa resposta - disse Sylvinho em entrevista coletiva após a partida de segunda-feira.