Elogiado por Sylvinho, Adson foi decisivo contra o Cuiabá e deve ganhar espaço no Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians, Sylvinho tem mantido uma base titular, que sofre pequenas modificações em posições específicas, entre elas o meia-atacante pelo lado esquerdo do campo. Diante do Cuiabá, na última segunda-feira, foi a vez de Adson entrar no lugar de Mateus Vital, e a aposta se mostrou acertada, já que o jovem foi responsável direto pelos dois gols da vitória.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 20 anos e prata da casa, Adson teve sua primeira oportunidade como titular com Sylvinho, anteriormente ele teve uma chance com Fernando Lázaro, quando o Timão goleou o River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. A nova chance veio dois meses depois e ele não desperdiçou.

Além de marcar seu primeiro gol como profissional, ele deu passe para Roni abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá. Com esse feito, ele não escondeu a felicidade de realizar um sonho que carrega desde criança.

- Sensação única, desde pequeno a gente sonha com esse momento, e hoje, graças a Deus, e a meus companheiros eu pude fazer meu gol no profissional - declarou o jovem corintiano para a TV oficial do clube.A boa atuação rendeu elogios do técnico Sylvinho, que fez essa opção por colocar Adson como titular. Segundo o comandante alvinegro, as qualidades apresentadas pelo garoto, aliadas ao que ele vem mostrando no treino, justificam a escolha e essas oportunidades continuarão a ser dadas.