Elogiado por Mancini, Rodrigo Varanda agradece oportunidade no Corinthians: 'Dedicação e humildade'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians teve uma grata surpresa quando viu a escalação do time que enfrentaria o Red Bull Bragantino, na estreia pelo Paulistão-2021, e deve ter ficado contente com o que pôde ver em campo, já que Rodrigo Varanda, aposta de Vagner Mancini, foi um dos destaques do time no último domingo. Agradecido pela chance, ele quer seguir trabalhando para mais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Um dos destaques na base, Rodrigo chegou ao futsal infantil do Timão aos seis anos de idade, mas foi apenas em 2019 que assinou seu primeiro contrato profissional com o clube alvinegro. Ele fez todas as categorias do sub-11 ao sub-17, além de ser campeão do Paulistão sub-11 em 2014. Cresceu na favela do Pau Queimado, ao lado do Parque São Jorge, ou seja, é cria do “Terrão”.

No fim do ano passado, nos últimos dias de dezembro, o atacante subiu ao profissional para tratar de lesão e acabou ficando para treinar com o grupo, mas acabou não tendo oportunidades em jogos, já que não estava inscrito no Brasileirão. Acontece que Vagner Mancini observou seu trabalho, aprovou o que viu e na primeira oportunidade escalou o jovem para atuar no profissional.

- A decisão foi tomada a partir do momento que a gente analisou muito o último mês de treinamento, ele já está com a gente há algum tempo, um atleta que vinha se destacando na base e por isso a gente fez com que ele fizesse parte desse último mês de treinamento e ele veio evoluindo muito bem. Só não foi utilizado no Brasileiro, porque não estava inscrito, se não seria um atleta mais adaptado - explicou o treinador corintiano.Varanda atuou por 70 minutos e, no período em que esteve em campo, o jovem de 18 anos mostrou muita personalidade, fez um desarme, uma finalização e uma interceptação. Além disso, teve sucesso em 50% dos duelos disputados no chão e 100% dos duelos aéreos. segundo dados do SofaScore. Ele fez questão de agradecer Mancini pela oportunidade e prometeu mais.

- Muito feliz com a oportunidade dada pelo Mancini. Agradeço muito a ele pela chance. Aproveitei bem e agora é continuar trabalhando ainda mais com dedicação e humildade para levar alegrias ao nosso torcedor nesta temporada - declarou Rodrigo via assessoria de imprensa.

Mancini, por sua vez, fez mais elogios ao jovem atleta e explicou que ele acabou sentindo o cansaço e precisou ser substituído, natural para quem vem da base e está há algum tempo sem jogar. O treinador alvinegro ainda garantiu que Rodrigo Varanda terá mais chances na equipe principal em 2021.

- Fez apenas um treino, ontem (sábado), junto com os demais jogadores, nesse sentido ele fez um bom jogo e entendeu, teve uma leitura bacana na partida, óbvio que cansou, porque é um outro ritmo, atleta que não jogava fazia tempo, mas certeza que vai dar uma ótima ajuda ao nosso elenco nessa temporada.