Elogiado por dirigentes, Bustos se despede do Barcelona neste sábado

O Barcelona confirmou em coletiva de imprensa nesta tarde a saída do técnico Fabián Bustos, que será treinador do Santos. O Peixe, inclusive, já anunciou oficialmente a contratação do novo profissional para a vaga de Fábio Carille, demitido na semana passada.- Já foi oficializado pelo seu novo clube, por Santos, equipe brasileira. São certas circunstâncias, o professor Fabián Bustos aceitou a proposta. É um desafio importante esportivo e econômico em sua carreira. Em 6 de dezembro de 2019, apresentamos neste mesmo lugar ele como nosso técnico. Assumimos esse desafio, tínhamos muito sonhos, ser protagonista nacional, recuperar imagem de Barcelona a nível internacional. Foi cumprido - disse Beto Alfaro Moreno, presidente do Barcelona de Guayaquil.

- Está na história do Barcelona. Sempre falamos dele sair pela porta da frente. Ele vai e será a cada dia mais reconhecido e será cada vez um treinador melhor. Vamos sentir saudade - completou.O novo técnico do Peixe terá sua despedida no jogo deste sábado, contra o Deportivo Técnico Universitario, pelo Campeonato Equatoriano. Na próxima segunda-feira (28), chega ao Brasil para apresentação e comandar o primeiro treino do Santos.

- Fabián vai dirigir seu último jogo de amanhã antes de preparar a sua viagem - disse.

O vice-presidente da equipe, Aquiles Alvarez Henriques, também rasgou elogios para Fabián Bustos.

- Você é merecedor. Veio de baixo e trabalha muito. Barcelona é a sua casa. O que você fez nunca será esquecido e só será mais reconhecido ao longo dos anos - completou.

Bustos deve estrear pelo Santos na partida do próximo sábado, diante da Ferroviária, pelo Paulistão.