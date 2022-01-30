Elogiado, Jailson comemora primeira chance como titular do Palmeiras: 'Vou estar sempre à disposição'

Um dos cinco reforços contratados pelo Palmeiras para esta temporada, Jailson fez seu primeiro jogo como titular no último sábado, contra o São Bernardo, no empate em 1 a 1, fora de casa. E a repercussão foi a melhor possível. Tanto a torcida quanto o treinador Abel Ferreira fizeram elogios ao meio-campista, que afirma que estará sempre à disposição, onde quer que ele seja solicitado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O volante, que fez seu segundo jogo com a camisa alviverde, comentou a rápida adaptação ao clube. Ele também havia atuado na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, quando substituiu o zagueiro Murilo aos 15 minutos do segundo tempo. Pelo tempo parado, ganhar minutos tem sido essencial até aqui.

- Muito feliz de poder estrear como titular, ter a oportunidade de jogar 90 minutos. Vinha de um tempo parado, então é importante ter minutagem e mostrar um pouco do que eu tenho para agregar ao grupo. Muito feliz com meus companheiros, que estão me ajudando na adaptação, então é aproveitar as oportunidades e trabalhar no dia a dia para estar 100% e ajudar quando o professor precisar - afirmou o camisa 30 do Alviverde para a TV oficial do clube.Nas duas partidas em que esteve em campo pelo Palmeiras, Jailson mostrou versatilidade, atuando no meio-campo, como um primeiro volante, e na zaga. Em ambas, teve bom desempenho e foi elogiado pelo seu empenho, principalmente por Abel Ferreira. Para ele, o importante é estar à disposição.

- O futebol hoje está muito moderno, jogadores jogando em diversas posições. Quando tive a oportunidade de jogar de zagueiro procurei aproveitar o máximo possível e aprender. Estou preparado, se o professor precisar vou estar à disposição sempre - garantiu o meio-campista.

Por fim, Jailson deixou claro que tudo o que tem sido feito até aqui é pensando no Mundial de Clubes, o que não significa que o próximo jogo não terá importância, pelo contrário, o foco é se preparar ao máximo para chegar 100% em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para buscar o título.

- A gente sabe que a gente está em um processo de estar 100% para chegar bem no Mundial, então a gente tem que focar neste próximo jogo, dar o nosso melhor, para quando chegar no Mundial a gente estar preparado. A gente sabe que o Mundial é difícil, então se a gente estiver 100% preparado, focado, a gente vai conseguir um grande resultado lá - finalizou.

O Palmeiras treinou neste domingo pela manhã e volta a treinar nesta segunda-feira, às 9h30, antes de enfrentar o Água Santa, na próxima terça, às 19h, no Allianz Parque. Será o último jogo do Verdão antes do Mundial.