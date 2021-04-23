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Futebol

Eliminatórias e Copa América podem deixar Flamengo desfigurado na terceira fase da Copa do Brasil

Rubro-Negro enfrentará o Coritiba em partidas de ida e volta em meio a compromissos das seleções nacionais pelas Eliminatórias Sul-Americanas e Copa América

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:00
Arrascaeta e Isla podem desfalcar o Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo conheceu seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil: será o Coritiba. As partidas ainda terão as datas e horários definidos pela CBF, mas acontecerão nas semanas dos dias 2 e 9 de junho. Desta forma, os confrontos acontecerão próximos a compromissos das seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas e Copa América, o que pode deixar o Rubro-Negro desfigurado.
A sexta e a sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas estão marcadas para os dis 3 e 8 de julho, quinta e terça-feira, respectivamente. O Brasil, por exemplo, receberá o Equador e visitará o Paraguai, enquanto o Uruguai terá o Paraguai e a Venezuela como adversários. Confira a tabela completa aqui!
Logo após essas rodadas, a Copa América será iniciada. A competição, que será disputada em duas sedes, Argentina e Colômbia, começará no dia 13 de junho. A decisão está marcada para o 10 de julho. Confira os grupos da Copa aqui!Únicos estrangeiros do elenco profissional, o lateral direito Isla e o meia Arrascaeta são presenças constantes nas convocações do Chile e Uruguai, respectivamente, e, assim, podem desfalcar o Flamengo nos jogos contra o Coritiba pela terceira fase da Copa do Brasil, além de partidas do Brasileirão.
Em relação aos brasileiros, são vários os atletas que já foram convocados por Tite e outros tantos que são observados pelo treinador, como Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Filipe Luís, Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio.

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