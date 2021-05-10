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Eliminação da 20 dias de 'férias' para o Cruzeiro, que pode ter mudanças no elenco. Moreno diz que tem propostas

O atacante comentou que clubes do Chile o procuraram, mas a Raposa não permitiu as negociações. A equipe mineira só volta a campo no fim de maio...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 16:54
Crédito: Moreno não sabe se segue no Cruzeiro e diz ter propostas do futebol chileno-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A eliminação do Cruzeiro do Campeonato Mineiro, ficando de fora da decisão pelo segundo ano seguido, após duas derrotas nas semifinais para o América-MG, criou um tempo extra de preparação para a Série B que não estava previsto inicialmente pela Raposa. O time celeste ficará sem jogos até o fim do mês. A Raposa entra em campo só no dia 28 ou 29 de maio, sexta-feira/sábado, contra o Confiança-SE, na estreia da Série B do Brasileiro. A janela de tempo para a Copa do Brasil é ainda maior, já que o primeiro confronto diante do Juazeirense, pela terceira fase da competição, acontece somente no dia 3 de junho, no Mineirão. O duelo de volta será em 10 de junho. Esse intervalo de jogos, permitirá que Felipe Conceição recupere o elenco fisicamente e ainda faça os ajustes nas peças que seguirão no time para a longa disputa da Série B. Alguns jogadores devem chegar ainda para reforçar o grupo e outros devem sair. Moreno tem futuro indefinido Um caso que pode ser emblemático é do atacante Marcelo Moreno, que chegou em 2020, sendo esperança de gols, teve desempenho abaixo do esperado e em 2021 ainda não se firmou e pode até ficar de fora dos planos da comissão técnica Moreno não foi nem relacionado para o último jogo do Cruzeiro, contra o América, perdendo espaço para o recém chegado Guilherme Bissoli. O boliviano, de 33 anos, tem contrato até dezembro de 2022 e não tem seu futuro definido. Ele afirmou a um jornalista chileno que tem propostas de clubes do país, mas que a Raposa não o liberou para negociar. -Tenho muito interesse desde o ano passado (em me transferir para o Chile), inclusive este ano, mas o Cruzeiro não me liberou. Quais clubes me quiseram? Existem três equipes grandes que me chamaram, mas hoje é difícil que eu saia do Cruzeiro, tenho mais um ano de contrato (até o fim de 2022)-disse Moreno ao canal do Youtube do jornalista José Tomás Fernández. -Claro que eu gostaria de ir. Não posso te dizer uma equipe específica, mas te asseguro que sim, há interesse, seguramente eu jogaria no Chile-completou o atacante, que marcou apenas três gols em 32 jogos desde o seu retorno.

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