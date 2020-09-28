Elias é apresentado ao Bahia e analisa a situação da equipe

Em crise e na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Bahia iniciou a semana com uma novidade positiva. Trata-se do volante Elias, que foi apresentado como novo reforço da equipe de Salvador.Aos 35 anos, o meio-campista chega com a responsabilidade de ajudar o elenco e principalmente ao técnico Mano Menezes para tirar o time das últimas colocações do torneio nacional.

‘Pelo elenco, uma equipe muito forte, que venho acompanhando desde o ano passado, pelo trabalho do Roger Machado. Fez um campeonato muito bom. Neste ano, perdeu um pouco a confiança. Confiança se perde muito rápido. Para você retomar a confiança, demora. É trabalhar, não tem o que fazer. Trabalhar mais, tentar se empenhar mais nos jogos, ser mais duro com a partida, e vencer. Voltar a vencer. Não tem outro jeito. Para tirar o Bahia dessa situação, é voltar a vencer os jogos’, declarou o meio-campista.