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futebol

Elias é apresentado ao Bahia e analisa a situação da equipe

Volante acredita que o elenco do Esquadrão de Aço se encontra sem confiança...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 15:05
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Em crise e na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Bahia iniciou a semana com uma novidade positiva. Trata-se do volante Elias, que foi apresentado como novo reforço da equipe de Salvador.Aos 35 anos, o meio-campista chega com a responsabilidade de ajudar o elenco e principalmente ao técnico Mano Menezes para tirar o time das últimas colocações do torneio nacional.
Consciente da situação delicada, Elias acredita que o time está sem confiança e precisa recuperar o quanto antes.
‘Pelo elenco, uma equipe muito forte, que venho acompanhando desde o ano passado, pelo trabalho do Roger Machado. Fez um campeonato muito bom. Neste ano, perdeu um pouco a confiança. Confiança se perde muito rápido. Para você retomar a confiança, demora. É trabalhar, não tem o que fazer. Trabalhar mais, tentar se empenhar mais nos jogos, ser mais duro com a partida, e vencer. Voltar a vencer. Não tem outro jeito. Para tirar o Bahia dessa situação, é voltar a vencer os jogos’, declarou o meio-campista.
Regularizado, Elias está com o elenco no Rio de Janeiro, onde na próxima quarta-feira, o Esquadrão de Aço mede forças com o Botafogo.
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